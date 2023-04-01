[1]何莉莉,岳 波,孟棒棒,等.进口含铜原料冶炼渣的重金属浸出特性及影响因素研究[J].环境污染与防治,2022,44(12):1578.
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[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(12):1578.
进口含铜原料冶炼渣的重金属浸出特性及影响因素研究()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
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44卷
- 期数:
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2022年12期
- 页码:
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1578
- 栏目:
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研究报告
- 出版日期:
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2023-04-01
文章信息/Info
- 作者:
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何莉莉; 岳 波; 孟棒棒; 高 红; 孟聪; 闫敏婕; 袁续胜
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1.中国环境科学研究院固体废物污染控制技术研究所,北京100012;2.昆明理工大学建筑工程学院,云南 昆明650504
- 关键词:
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进口含铜原料; 冶炼温度; SiO2熔剂添加量; 重金属浸出
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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对进口铜精矿、铜锍、铜转炉渣和含铜污泥经管式炉模拟冶炼后的冶炼渣开展浸出实验,研究不同冶炼温度和 SiO2熔 剂添加量对冶炼渣中 Mn、Zn、Cu、As和 Pb浸出的影响,为中国进口含铜原料的冶炼渣并进行利用处置提供理论依据。结果表明: 随着冶炼温度的升高,冶炼渣中Zn和 Pb浸出浓度均降低,而 Cu浸出浓度仅在铜转炉渣和含铜污泥冶炼渣中下降明显。冶炼温度 为1200 ℃时,冶炼渣中重金属浸出浓度总体上随熔剂添加量增加而下降,熔剂添加量为18%(质量分数,下同)时冶炼渣中重金属 浸出浓度明显降低。冶炼温度为1200℃和熔剂添加量为18%的条件下,含铜污泥冶炼渣中重金属浸出浓度高于铜精矿、铜锍和铜 转炉渣冶炼渣,且含铜污泥冶炼渣中Zn的浸出浓度超过《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》(GB5085.3―2007)限值,属于危险废 物,需由有资质企业进行无害化利用处置。
更新日期/Last Update:
2023-01-06