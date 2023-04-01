对进口铜精矿、铜锍、铜转炉渣和含铜污泥经管式炉模拟冶炼后的冶炼渣开展浸出实验,研究不同冶炼温度和 SiO 2 熔 剂添加量对冶炼渣中 Mn、Zn、Cu、As和 Pb浸出的影响,为中国进口含铜原料的冶炼渣并进行利用处置提供理论依据。结果表明: 随着冶炼温度的升高,冶炼渣中Zn和 Pb浸出浓度均降低,而 Cu浸出浓度仅在铜转炉渣和含铜污泥冶炼渣中下降明显。冶炼温度 为1200 ℃时,冶炼渣中重金属浸出浓度总体上随熔剂添加量增加而下降,熔剂添加量为18%(质量分数,下同)时冶炼渣中重金属 浸出浓度明显降低。冶炼温度为1200℃和熔剂添加量为18%的条件下,含铜污泥冶炼渣中重金属浸出浓度高于铜精矿、铜锍和铜 转炉渣冶炼渣,且含铜污泥冶炼渣中Zn的浸出浓度超过《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》(GB5085.3―2007)限值,属于危险废 物,需由有资质企业进行无害化利用处置。