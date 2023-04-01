[1]李微,王贺,侯云鹤,等.反硝化聚磷菌定向富集筛选及代谢特征研究[J].环境污染与防治,2022,44(12):1589.
　[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(12):1589.
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反硝化聚磷菌定向富集筛选及代谢特征研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
44卷
期数:
2022年12期
页码:
1589
栏目:
研究报告
出版日期:
2023-04-01

文章信息/Info

作者:
李微王贺侯云鹤王宇琦陈一鸣高原
1.沈阳建筑大学市政与环境工程学院,辽宁 沈阳 110168;2.沈阳后勤集团房地产开发有限公司,辽宁 沈阳 110117
关键词:
反硝化聚磷菌菌群结构菌种鉴定代谢特征
文献标志码:
A
摘要:
以活性污泥为基质快速富集反硝化聚磷菌,采用高通量测序技术研究污泥系统菌群结构,利用16SrDNA 分子生物学 技术对高效菌种进行鉴定,分析高效菌株代谢特征。结果表明:(1)23dA2-序列间歇式活性污泥法(SBR)反硝化除磷脱氮系统启动 成功,缺氧出水总磷和硝酸盐氮去除率分别稳定在95%、91%左右,β-变形菌纲和 γ-变形菌纲占主导地位。(2)筛选出的高效菌株 PD1最终鉴定为副球菌属(Paracoccus sp.)。(3)在厌氧段PD1将每1mgCOD转化为聚-β-羟基丁酸(PHB)时释放0.202mg磷,多 聚磷酸盐(poly-P)水解获取三磷酸腺苷(ATP)并合成 PHB;在缺氧段每分解1mgPHB时将吸收0.289mg磷,分解 PHB产生的 ATP用于合成糖原及poly-P。

相似文献/References:

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更新日期/Last Update: 2023-01-06