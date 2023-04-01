采用热重分析仪研究了4种典型中药渣组分的热解特性,并根据 Coats-Redfern积分方法计算得到不同中药渣组分的 热解动力学参数。结果表明:4种中药渣热解的主要热失重温度区间为200~400 ℃,其中当归的起始分解温度最低(203 ℃),连翘 的起始分解温度最高(243 ℃),不同中药渣的热解特性因其主要化学组成不同存在差异性。随着升温速率的升高,中药渣组分的最 大失重峰温度与最大失重速率均增大,起始分解温度与终止分解温度均向高温区移动。通过热解反应动力学分析,中药渣的热解过 程主要符合二级动力学模型,主要热失重阶段的反应活化能为41.44~71.95kJ/mol,二次碳化阶段的反应活化能为24.75~27.68 kJ/mol,4种中药渣的热稳定性从高到低依次为连翘、薄荷、决明子、当归。