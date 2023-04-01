以恩诺沙星(ENR)、四环素(TCY)和金霉素(CTC)3种常用抗生素为供试材料,通过室内培养试验,探究抗生素对施用 牛粪土壤氮素矿化过程的影响。结果表明:ENR、TCY 对氮素矿化具有抑制作用,抑制强度随培养时间的延长呈先增加后减小的趋 势。ENR、TCY 均在试验6~9d的抑制作用最明显,该阶段 ENR、TCY 为100mg/kg处理组对土样净氮矿化速率的抑制率分别达 71.79%、45.61%,第16天后,ENR、TCY 对氮素矿化抑制强度减弱,各处理组间无显著差异(P>0.05),说明抗生素对氮素矿化及 硝化的影响不会持续存在。ENR、TCY 对氮素矿化作用的抑制主要体现在对硝化作用的影响上。与 ENR、TCY 相比,CTC对土壤 氮素矿化影响不明显。从功能基因丰度上看,ENR、TCY 对氮素矿化的抑制存在差异,ENR 主要通过降低主导氮素矿化的微生物 酶活性来抑制氮素矿化,而 TCY 对相关的功能微生物菌群数量产生影响。综上可知,若土壤中有ENR或 TCY 残留时,会抑制有机 物料的矿质氮释放,可能造成作物减产和品质下降。