[1]万辰,陈思玮,马瑛骏,等.抗生素残留对施用牛粪土壤氮素矿化的影响及 amoA、nxrA基因的响应[J].环境污染与防治,2022,44(12):1616.
　[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(12):1616.
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抗生素残留对施用牛粪土壤氮素矿化的影响及 amoAnxrA基因的响应()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
44卷
期数:
2022年12期
页码:
1616
栏目:
其他
出版日期:
2023-04-01

文章信息/Info

作者:
万辰陈思玮马瑛骏张克强王 风沈仕洲
1.农业农村部环境保护科研监测所,天津300191;2.大理农田生态系统国家野外观测研究站,云南 大理671004; 3.云南农业大学资源与环境学院,云南 昆明 650201;4.东北农业大学资源与环境学院,黑龙江 哈尔滨 150030
关键词:
抗生素畜禽粪便氮素矿化amoA基因nxrA基因
文献标志码:
A
摘要:
以恩诺沙星(ENR)、四环素(TCY)和金霉素(CTC)3种常用抗生素为供试材料,通过室内培养试验,探究抗生素对施用 牛粪土壤氮素矿化过程的影响。结果表明:ENR、TCY 对氮素矿化具有抑制作用,抑制强度随培养时间的延长呈先增加后减小的趋 势。ENR、TCY 均在试验6~9d的抑制作用最明显,该阶段 ENR、TCY 为100mg/kg处理组对土样净氮矿化速率的抑制率分别达 71.79%、45.61%,第16天后,ENR、TCY 对氮素矿化抑制强度减弱,各处理组间无显著差异(P>0.05),说明抗生素对氮素矿化及 硝化的影响不会持续存在。ENR、TCY 对氮素矿化作用的抑制主要体现在对硝化作用的影响上。与 ENR、TCY 相比,CTC对土壤 氮素矿化影响不明显。从功能基因丰度上看,ENR、TCY 对氮素矿化的抑制存在差异,ENR 主要通过降低主导氮素矿化的微生物 酶活性来抑制氮素矿化,而 TCY 对相关的功能微生物菌群数量产生影响。综上可知,若土壤中有ENR或 TCY 残留时,会抑制有机 物料的矿质氮释放,可能造成作物减产和品质下降。

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更新日期/Last Update: 2023-01-06