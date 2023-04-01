[1]纪丙鑫,郝雨阳,王成禹,等.苏州生态涵养区地表水和沉积物中农药污染特征及生态风险评价[J].环境污染与防治,2022,44(12):1622.
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[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(12):1622.
苏州生态涵养区地表水和沉积物中农药污染特征及生态风险评价()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
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44卷
- 期数:
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2022年12期
- 页码:
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1622
- 栏目:
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其他
- 出版日期:
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2023-04-01
文章信息/Info
- 作者:
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纪丙鑫; 郝雨阳; 王成禹; 何皓轩; 李季; 田光明; 魏雨泉; 丁国春; 许艇
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1.中国农业大学资源与环境学院,生物多样性与有机农业北京市重点实验室,北京 100193; 2.中国农业大学有机循环研究院(苏州),江苏 苏州 215000;3.浙江大学环境与资源学院,浙江 杭州 310058
- 关键词:
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农药污染; 苏州生态涵养区; 生态风险; 地表水; 沉积物
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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于2021年3月(枯水期)和8月(丰水期)分别对苏州生态涵养区29个监测点位进行地表水和沉积物采样,测定了38 种不易降解的农药(包括8种有机氯农药、9种有机磷农药、9种拟除虫菊酯农药、11种三嗪类农药和噻嗪酮),分析它们的污染特征 和生态风险。结果表明,苏州生态涵养区地表水中只检出1种农药(扑草净),质量浓度为108.7~746.9ng/L,枯水期平均为194.7 ng/L,丰水期平均为128.2ng/L,生态风险总体处于中风险水平。沉积物中共检出7种农药(p,p’-滴滴伊、p,p’-滴滴滴、联苯菊酯、 氯菊酯、高效氯氟氰菊酯、噻嗪酮、扑草净),总质量浓度为2.27~99.92ng/g,枯水期平均为19.75ng/g,丰水期平均为17.65ng/g,检 出率较高的p,p’-滴滴伊、噻嗪酮、联苯菊酯和毒性较强的p,p’-滴滴滴生态风险总体处于低风险水平。
更新日期/Last Update:
2023-01-06