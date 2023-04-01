于2021年3月(枯水期)和8月(丰水期)分别对苏州生态涵养区29个监测点位进行地表水和沉积物采样,测定了38 种不易降解的农药(包括8种有机氯农药、9种有机磷农药、9种拟除虫菊酯农药、11种三嗪类农药和噻嗪酮),分析它们的污染特征 和生态风险。结果表明,苏州生态涵养区地表水中只检出1种农药(扑草净),质量浓度为108.7~746.9ng/L,枯水期平均为194.7 ng/L,丰水期平均为128.2ng/L,生态风险总体处于中风险水平。沉积物中共检出7种农药(p,p’-滴滴伊、p,p’-滴滴滴、联苯菊酯、 氯菊酯、高效氯氟氰菊酯、噻嗪酮、扑草净),总质量浓度为2.27~99.92ng/g,枯水期平均为19.75ng/g,丰水期平均为17.65ng/g,检 出率较高的p,p’-滴滴伊、噻嗪酮、联苯菊酯和毒性较强的p,p’-滴滴滴生态风险总体处于低风险水平。