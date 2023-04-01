总氮的测定是当今水质监测的重要环境参数之一。基于《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》(HJ 636―2012),拟建立一种简便、快速测定总氮的新方法(简称新方法),优化其影响因素,并通过正交拟合判断新方法的可靠性与准确 性。结果表明:采用15mL消解管和总氮消解仪分别取代 HJ636―2012中25mL比色管和高压灭菌锅消解样品,在消解液用量 2.0mL、消解时间30min、水体盐度0~1.5%、中性或碱性的优化条件下,新方法总氮线性测定范围为0~11.00mg/L,是 HJ636― 2012的1.6倍,并且正交验证表明采用新方法与碱性过硫酸钾消解紫外 分 光 光 度 法 实 测 水 样 的 数 据 具 有 良 好 线 性 关 系(R2= 0.9982)。这些证明,新方法反应体系小、易操作、检测浓度范围广、准确性较高,具有较强的实际应用价值。