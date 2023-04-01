对陕北、关中和陕南70个土壤样品进行4种烟碱类农药(吡虫啉、噻虫嗪、噻虫胺和啶虫脒)的残留测定,研究不同地区 污染残留特征,并利用风险商值法进行生态风险评估。结果表明:(1)陕北农田土壤中噻虫胺的检出率(94.4%)较高,其生态风险主 要以中等风险为主(占88.9%);关中农田土壤中吡虫啉的检出率(85.0%)较高,其生态风险主要以高风险为主(占80.0%);陕南农 田土壤中噻虫胺的最大检出均值(184.32μg/kg)较高,吡虫啉和噻虫胺的高生态风险(分别占37.5%、18.8%)问题较突出,但土壤烟 碱类农药实际生态风险还需考虑采样时间及作物生长状况的影响。(2)陕西农田土壤烟碱类农药含量与土壤 pH、有机质、阳离子 交换量等存在不同的显著相关性。