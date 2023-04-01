[1]花莉,常江峰,马倩.陕西农田土壤烟碱类农药污染现状及风险评估[J].环境污染与防治,2022,44(12):1632.
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陕西农田土壤烟碱类农药污染现状及风险评估()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
44卷
- 期数:
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2022年12期
- 页码:
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1632
- 栏目:
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监测与评价
- 出版日期:
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2023-04-01
文章信息/Info
- 作者:
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花莉; 常江峰; 马倩
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陕西科技大学环境科学与工程学院,陕西 西安 710021
- 关键词:
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陕西; 烟碱类农药; 残留; 风险
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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对陕北、关中和陕南70个土壤样品进行4种烟碱类农药(吡虫啉、噻虫嗪、噻虫胺和啶虫脒)的残留测定,研究不同地区 污染残留特征,并利用风险商值法进行生态风险评估。结果表明:(1)陕北农田土壤中噻虫胺的检出率(94.4%)较高,其生态风险主 要以中等风险为主(占88.9%);关中农田土壤中吡虫啉的检出率(85.0%)较高,其生态风险主要以高风险为主(占80.0%);陕南农 田土壤中噻虫胺的最大检出均值(184.32μg/kg)较高,吡虫啉和噻虫胺的高生态风险(分别占37.5%、18.8%)问题较突出,但土壤烟 碱类农药实际生态风险还需考虑采样时间及作物生长状况的影响。(2)陕西农田土壤烟碱类农药含量与土壤 pH、有机质、阳离子 交换量等存在不同的显著相关性。
更新日期/Last Update:
2023-01-12