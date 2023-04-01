[1]朱虹,李婷婷,柴晓利,等.西安江村沟垃圾填埋场不同恶臭源污染释放特征分析[J].环境污染与防治,2022,44(12):1643.
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西安江村沟垃圾填埋场不同恶臭源污染释放特征分析()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
44卷
期数:
2022年12期
页码:
1643
栏目:
监测与评价
出版日期:
2023-04-01

文章信息/Info

作者:
朱虹李婷婷柴晓利赵由才赵风斌
同济大学环境科学与工程学院,污染控制与资源化研究国家重点实验室,上海 200092
关键词:
垃圾填埋场恶臭源垃圾渗滤液恶臭污染物释放强度扩散规律
文献标志码:
A
摘要:
垃圾填埋场恶臭气体污染是填埋场作业和当地环境质量改善面临的重要问题之一。西安江村沟垃圾填埋场作为典型 超大型填埋场,其恶臭污染物释放特征对于填埋场恶臭防治具有重要意义。通过对填埋场作业面、渗滤液暴露区以及渗滤液贮存池 等主要恶臭源的典型恶臭污染物浓度进行监测,系统分析了不同季节恶臭污染物释放强度,并对恶臭气体进行了组分分析。结果表 明:主要代表恶臭污染物(总挥发性有机物(TVOC)、H2S和 NH3)的浓度随着吹扫风速增加而 降 低,释 放 强 度 在 四 季 的 顺 序 为 夏季>秋季>春季>冬季,夏季是恶臭预防控制的关键时期。相比填埋场作业面和渗滤液贮存池,渗滤液暴露区恶臭污染物释放强 度最大。定量识别出苯系物、氯代烃、烯烃类、醇类、酯类等38种恶臭组分,氯苯类为主要污染因子,后期的填埋场恶臭控制应主要 针对填埋场渗滤液苯系物进行控制。

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更新日期/Last Update: 2023-01-12