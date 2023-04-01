[1]王诗卓,杨银川,陈家斌,等.基于嗜盐微生物的高盐废水生物强化处理研究进展[J].环境污染与防治,2022,44(12):1663.
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[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(12):1663.
基于嗜盐微生物的高盐废水生物强化处理研究进展()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
44卷
- 期数:
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2022年12期
- 页码:
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1663
- 栏目:
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综述
- 出版日期:
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2023-04-01
文章信息/Info
- 作者:
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王诗卓; 杨银川; 陈家斌; 张唯; 张涛; 周雪飞; 张亚雷
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同济大学环境科学与工程学院,上海 200092
- 关键词:
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嗜盐微生物; 高盐废水; 强化效果; 生物法
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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针对传统活性污泥法在高盐废水的处理过程中具有周期长、抗冲击能力差以及盐分耐受效果不好等缺点,引入嗜盐微 生物,用来强化废水的生物法处理效果。介绍了嗜盐微生物的污染物去除机理和驯化方法,概括了影响嗜盐微生物处理的关键因 素;结合嗜盐微生物在好氧和厌氧反应器内的实际应用,总结了其在实际处理高盐废水中相较于普通生物法的强化效果,并从反应 器的区别上分析原因。在高盐废水的处理实例中,好氧嗜盐微生物的应用较多,而厌氧嗜盐微生物的应用较少,未来需要对厌氧嗜 盐微生物的自然界提取、驯化培养以及在厌氧反应器中的应用拓展进行研究和讨论。
更新日期/Last Update:
2023-01-12