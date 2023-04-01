[1]王诗卓,杨银川,陈家斌,等.基于嗜盐微生物的高盐废水生物强化处理研究进展[J].环境污染与防治,2022,44(12):1663.
　[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(12):1663.
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基于嗜盐微生物的高盐废水生物强化处理研究进展()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
44卷
期数:
2022年12期
页码:
1663
栏目:
综述
出版日期:
2023-04-01

文章信息/Info

作者:
王诗卓杨银川陈家斌张唯张涛周雪飞张亚雷
同济大学环境科学与工程学院,上海 200092
关键词:
嗜盐微生物高盐废水强化效果生物法
文献标志码:
A
摘要:
针对传统活性污泥法在高盐废水的处理过程中具有周期长、抗冲击能力差以及盐分耐受效果不好等缺点,引入嗜盐微 生物,用来强化废水的生物法处理效果。介绍了嗜盐微生物的污染物去除机理和驯化方法,概括了影响嗜盐微生物处理的关键因 素;结合嗜盐微生物在好氧和厌氧反应器内的实际应用,总结了其在实际处理高盐废水中相较于普通生物法的强化效果,并从反应 器的区别上分析原因。在高盐废水的处理实例中,好氧嗜盐微生物的应用较多,而厌氧嗜盐微生物的应用较少,未来需要对厌氧嗜 盐微生物的自然界提取、驯化培养以及在厌氧反应器中的应用拓展进行研究和讨论。

相似文献/References:

[1]宋晶　孙德栋　王一娜等.直接驯化嗜盐菌处理高盐废水的研究[J].环境污染与防治,2010,(2):51.
[2]郑现明,豆俊峰#,刘希涛.深井灌注技术处理高盐废水的可行性分析[J].环境污染与防治,2016,38(11网):3.

更新日期/Last Update: 2023-01-12