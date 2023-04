长江经济带作为中国经济实力最强、发展潜力最大的区域之一,是引领区域经济发展的重要增长极。荆州作为长江经 济带中游重要节点城市,其制造业为主的产业结构在有力推动区域经济发展的同时,也成为当地环境污染和能源消耗的主要来源之 一。以荆州经济技术开发区为对象,首先基于 CO 2 和4种主要污染物(COD、氨氮、SO 2 、氮氧化物)排放量,定量分析工业园区(简称 园区)近年来经济发展绩效及相应的资源环境压力,筛选出园区内基于2位数字代码分类的10类重点排放行业;其次以2019年为 基准年,2025年为目标年,建立资源能源环境要素约束下园区产业结构优化调整模型,揭示基准情景、工业结构调整情景、清洁生产 情景和可持续发展情景下,园区重点排放行业的发展绩效、主要污染物和 CO 2 排放量,探索开发区经济发展与 CO 2 、主要污染物协 同脱钩的绿色发展路径;最后,提出园区重点排放行业综合运用清洁生产技术升级、产业结构优化调整等策略推动绿色发展转型的 对策建议。