选取苯甲酸为研究对象,探究不同浓度的苯甲酸对铜绿假单胞菌及脱氮副球菌反硝化过程的影响。外源添加不同浓 度的苯甲酸于细菌培养液中并厌氧培养,动态监测其细菌生长情况 pH、反硝化氮素产物、最终苯甲酸含量及相关反硝化酶活性。 结果表明:(1)苯甲酸为1、2mmol/L时,铜绿假单胞菌 N 2 O 产生量分别增加了62.3%和28.4%,3、4mmol/L时降低了29.7%和 92.6%;不同浓度苯甲酸均可抑制脱氮副球菌 N 2 O 产生,抑制率为19.3%~99.8%;(2)苯甲酸对铜绿假单胞菌的生长是低浓度促 进、高浓度抑制,高浓度苯甲酸对其反硝化的限速步骤在 NO- 3 的还原;(3)各浓度苯甲酸对脱氮副球菌的生长均呈抑制作用,苯甲 酸对脱氮副球菌的 NO- 3 还原影响较小,高浓度苯甲酸可抑制 NO- 2 还原过程。因此,铜绿假单胞菌和脱氮副球菌的反硝化过程对 苯甲酸浓度的响应存在明显差别。研究揭示了不同特性反硝化细菌对苯甲酸浓度响应差异性机制,为深入理解苯甲酸类物质对土壤氮素转化过程的影响提供了依据。