[1]李睿琦,张新星,高志岭,等.苯甲酸对反硝化细菌氮素转化的影响机制[J].环境污染与防治,2023,45(1):27.
点击复制
苯甲酸对反硝化细菌氮素转化的影响机制()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
45卷
- 期数:
-
2023年1期
- 页码:
-
27
- 栏目:
-
研究报告
- 出版日期:
-
2023-05-01
文章信息/Info
- 作者:
-
李睿琦; 张新星; 高志岭; 廖文华; 刘春敬
-
河北农业大学资源与环境科学学院,河北省农田生态环境重点实验室,河北 保定 071000
- 关键词:
-
反硝化抑制剂; 氮素转化; 苯甲酸; 反硝化细菌
- 文献标志码:
-
A
- 摘要:
-
选取苯甲酸为研究对象,探究不同浓度的苯甲酸对铜绿假单胞菌及脱氮副球菌反硝化过程的影响。外源添加不同浓 度的苯甲酸于细菌培养液中并厌氧培养,动态监测其细菌生长情况 pH、反硝化氮素产物、最终苯甲酸含量及相关反硝化酶活性。 结果表明:(1)苯甲酸为1、2mmol/L时,铜绿假单胞菌 N2O 产生量分别增加了62.3%和28.4%,3、4mmol/L时降低了29.7%和 92.6%;不同浓度苯甲酸均可抑制脱氮副球菌 N2O 产生,抑制率为19.3%~99.8%;(2)苯甲酸对铜绿假单胞菌的生长是低浓度促 进、高浓度抑制,高浓度苯甲酸对其反硝化的限速步骤在 NO-3 的还原;(3)各浓度苯甲酸对脱氮副球菌的生长均呈抑制作用,苯甲 酸对脱氮副球菌的 NO-3 还原影响较小,高浓度苯甲酸可抑制 NO-2 还原过程。因此,铜绿假单胞菌和脱氮副球菌的反硝化过程对 苯甲酸浓度的响应存在明显差别。研究揭示了不同特性反硝化细菌对苯甲酸浓度响应差异性机制,为深入理解苯甲酸类物质对土壤氮素转化过程的影响提供了依据。
更新日期/Last Update:
2023-02-09