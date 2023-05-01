[1]陈传敏,刘春雨,刘松涛,等.天津市民用散煤燃烧大气污染物排放清单[J].环境污染与防治,2023,45(1):35.
　[J].Environmental Pollution & Control,2023,45(1):35.
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天津市民用散煤燃烧大气污染物排放清单()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
45卷
期数:
2023年1期
页码:
35
栏目:
研究报告
出版日期:
2023-05-01

文章信息/Info

作者:
陈传敏 刘春雨 刘松涛 张茹婷 周卫青
1.华北电力大学环境科学与工程系,河北 保定 071000; 2.国网冀北电力有限公司电力科学研究院,华北电力科学研究院有限责任公司,北京 100045
关键词:
天津市 民用散煤燃烧 排放清单 大气污染物
文献标志码:
A
摘要:
为了研究天津市民用散煤燃烧大气污染物的排放情况,采用排放因子法,结合散煤燃烧活动水平,建立了2019、2020 年天津市民用散煤燃烧大气污染物排放清单,并根据排放清单对污染物空间分布特征进行了分析。结果表明:2020年民用散煤燃 烧量相比2019年减少约61万t,细颗粒物(PM2.5)、CO、SO2、氮氧化物(NOx)分别减排1010.33、38070.69、904.16、824.68t。其 中,污染物排放贡献最大的区为蓟州区。各区显示出明显的污染物排放空间差异,未来应推进清洁能源的使用,加快清洁能源政策 的推广,以减少民用散煤燃烧的污染物排放。

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更新日期/Last Update: 2023-02-09