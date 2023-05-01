为了研究天津市民用散煤燃烧大气污染物的排放情况,采用排放因子法,结合散煤燃烧活动水平,建立了2019、2020 年天津市民用散煤燃烧大气污染物排放清单,并根据排放清单对污染物空间分布特征进行了分析。结果表明:2020年民用散煤燃 烧量相比2019年减少约61万t,细颗粒物(PM 2.5 )、CO、SO 2 、氮氧化物(NO x )分别减排1010.33、38070.69、904.16、824.68t。其 中,污染物排放贡献最大的区为蓟州区。各区显示出明显的污染物排放空间差异,未来应推进清洁能源的使用,加快清洁能源政策 的推广,以减少民用散煤燃烧的污染物排放。