随着湿垃圾产生量的持续增加,大中型高效湿垃圾厌氧发酵工程发展迅速。以上海某生态园有机质固废处理项目为 研究对象,对项目中有效容积分别为7160、4150m3 的大型、中型半干法全混式厌氧反应器(CSTR)的运行性能及微生物群落结构 特征等进行了系统研究。结果表明,稳定运 行 期 间,大 型、中 型 半 干 法 CSTR 平 均 有 机 负 荷 总 体 接 近,平 均 值 分 别 为 2.02、2.04 kg/(m3・d);大型半干法CSTR平均产沼率为914Nm3/t(以进料中单位质量挥发性固体(VS)产生的标况下沼气体积计,下同),显 著高于中型半干法 CSTR的696Nm3/t(P<0.01)。两种规模 CSTR中的污泥浓度、上清液溶解性化学需氧量(SCOD)和挥发性脂 肪酸等均无显著差异,SCOD去除率均可达90%以上。两种规模的 CSTR 中,微生物在门水平上的多样性分布无显著差异(P> 0.05),均以厚壁菌门、盐杆菌门、拟杆菌门为主。大型、中型半干法 CSTR 进料收益分别为91.3、62.8元/m3,随着反应器规模的扩 大,经济效益明显提升。