为研究镉抗性菌株对龙葵修复镉污染土壤的效应,开展龙葵室外盆栽试验。从镉污染土壤、龙葵根际土壤和标准菌株 中共筛选出3株抗镉产 铁 载 体 菌 株,经 16SrRNA 基 因 序 列 对 比 分 析,以 上 3 株 菌 株 分 别 被 鉴 定 为 贝 莱 斯 芽 孢 杆 菌 (Bacillus velezensis)、苍黄假棍状杆菌(Pseudoclavibacterhelvolus)和荧光假单胞菌(Pseudomonasaeruginosa)。试验中,研究了此3株菌株 单种及其复合接菌处理对龙葵生长和富集镉能力以及土壤修复效率的强化作用。结果表明,与空白对照相比,复合接种苍黄假棍状 杆菌和荧光假单胞菌显著(P<0.05)提高龙葵地上部分干质量(提高31.07%)、地下部分干质量(提升75.59%)、龙葵镉总积累量 (提高30.28%)、地上部分镉积累量(提高31.53%)、转运系数(提高39.47%)和土壤修复效率(提高67.83%)。此外,接种以上复合 菌株后土壤镉去除量的86.16%随淋溶流失,13.84%由龙葵吸收。