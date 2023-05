以降低沥青受热 CO 2 排放为目标,研究了花生壳粉、负载 Al(OH) 3 花生壳粉和负载 Mg(OH) 2 花生壳粉对沥青受热烟 气 CO 2 排放浓度的影响。结果表明,花生壳粉对抑制沥青受热 CO 2 排放具有良好的效果,花生壳粉最佳粒径为>60~80目,最佳添 加量为1.0%(质量分数),在此条件下,沥青受热60min的 CO 2 减排率为78.3%。负载 Al(OH) 3 可进一步提高花生壳粉的碳减排 性能,Al(OH) 3 的最佳负载量为2.0%(质量分数),负载 Al(OH) 3 花生壳粉最佳粒径为>80~100目,最佳添加量也为1.0%,在此 条件下其对沥青受热60min时的 CO 2 减排率为89.6%,而负载 Mg(OH) 2 对提高沥青碳减排性能的作用不明显。负载的化学物质 和花生壳粉之间存在着较强的交互作用,其对沥青碳减排性能不是吸附性能和阻燃性能的简单叠加。