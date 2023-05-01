针对北方地区冬季低温脱氮效率低的问题,采用序批式移动床生物膜反应器(SBMBBR)对低温市政污水进行处理,并 对不同规格的聚乙烯填料进行比较分析。结果表明,在水温9~12 ℃、pH7~8、水力停留时间(HRT)48h的条件下,SBMBBR 在 64d启动成功,白色、黑色两种聚乙烯填料在运行7d后有显著的生物膜,运行31d后投加白色聚乙烯填料的反应器中化学需氧量 (COD)、氨氮、总磷(TP)的去除率分别为83.6%、74.4%、60.8%,所以白色聚乙烯为最佳填料。优化参数后,确定反应器最佳缺氧时 间为3h,好氧时间为7h;好氧段溶解氧(DO)保持在>6.0~7.5mg/L,无填料反应器中 HRT为82h时最佳,而投加黑色聚乙烯填 料的反应器和投加白色聚乙烯填料的反应器中 HRT为42h时最佳。针对北方地区冬季低温脱氮效率低的问题,采用序批式移动床生物膜反应器(SBMBBR)对低温市政污水进行处理,并 对不同规格的聚乙烯填料进行比较分析。结果表明,在水温9~12 ℃、pH7~8、水力停留时间(HRT)48h的条件下,SBMBBR 在 64d启动成功,白色、黑色两种聚乙烯填料在运行7d后有显著的生物膜,运行31d后投加白色聚乙烯填料的反应器中化学需氧量 (COD)、氨氮、总磷(TP)的去除率分别为83.6%、74.4%、60.8%,所以白色聚乙烯为最佳填料。优化参数后,确定反应器最佳缺氧时 间为3h,好氧时间为7h;好氧段溶解氧(DO)保持在>6.0~7.5mg/L,无填料反应器中 HRT为82h时最佳,而投加黑色聚乙烯填 料的反应器和投加白色聚乙烯填料的反应器中 HRT为42h时最佳。