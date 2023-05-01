[1]傅金祥,张 桐,丁 丽,等.聚乙烯填料序批式移动床生物膜反应器工艺处理低温市政污水效能研究[J].环境污染与防治,2023,45(1):63.
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[J].Environmental Pollution & Control,2023,45(1):63.
聚乙烯填料序批式移动床生物膜反应器工艺处理低温市政污水效能研究()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
45卷
- 期数:
-
2023年1期
- 页码:
-
63
- 栏目:
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研究报告
- 出版日期:
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2023-05-01
文章信息/Info
- 作者:
-
傅金祥; 张 桐; 丁 丽; 马学民
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1.沈阳建筑大学辽河流域水污染防治研究院,辽宁 沈阳 110168; 2.中核抚顺环保科技有限公司,辽宁 抚顺 113000
- 关键词:
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低温污水; 序批式移动床生物膜反应器; 填料; 硝化反应
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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针对北方地区冬季低温脱氮效率低的问题,采用序批式移动床生物膜反应器(SBMBBR)对低温市政污水进行处理,并 对不同规格的聚乙烯填料进行比较分析。结果表明,在水温9~12 ℃、pH7~8、水力停留时间(HRT)48h的条件下,SBMBBR 在 64d启动成功,白色、黑色两种聚乙烯填料在运行7d后有显著的生物膜,运行31d后投加白色聚乙烯填料的反应器中化学需氧量 (COD)、氨氮、总磷(TP)的去除率分别为83.6%、74.4%、60.8%,所以白色聚乙烯为最佳填料。优化参数后,确定反应器最佳缺氧时 间为3h,好氧时间为7h;好氧段溶解氧(DO)保持在>6.0~7.5mg/L,无填料反应器中 HRT为82h时最佳,而投加黑色聚乙烯填 料的反应器和投加白色聚乙烯填料的反应器中 HRT为42h时最佳。针对北方地区冬季低温脱氮效率低的问题,采用序批式移动床生物膜反应器(SBMBBR)对低温市政污水进行处理,并 对不同规格的聚乙烯填料进行比较分析。结果表明,在水温9~12 ℃、pH7~8、水力停留时间(HRT)48h的条件下,SBMBBR 在 64d启动成功,白色、黑色两种聚乙烯填料在运行7d后有显著的生物膜,运行31d后投加白色聚乙烯填料的反应器中化学需氧量 (COD)、氨氮、总磷(TP)的去除率分别为83.6%、74.4%、60.8%,所以白色聚乙烯为最佳填料。优化参数后,确定反应器最佳缺氧时 间为3h,好氧时间为7h;好氧段溶解氧(DO)保持在>6.0~7.5mg/L,无填料反应器中 HRT为82h时最佳,而投加黑色聚乙烯填 料的反应器和投加白色聚乙烯填料的反应器中 HRT为42h时最佳。
更新日期/Last Update:
2023-02-09