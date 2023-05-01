选取2004―2017年18个产业转型升级示范区(以下简称示范区)的26个城市,构建评价体系测度了环境规制强度和 产业高端化、合理化、集群化等6个方向的产业转型升级水平,利用聚类分析法和面板回归模型探究了环境规制对产业转型升级的 倒逼影响机制。结果表明:(1)示范区产业转型升级水平和不同污染治理效果逐年上升,转型效果初显且生态环境逐步改善。(2)环 境规制对于示范区产业转型升级具有明显推动作用,环境规制对低产业转型升级水平示范区的倒逼作用强于高产业转型升级水平 示范区。(3)环境质量指标对于示范区产业转型升级的影响强于污染控制指标。(4)环境规制对示范区产业信息化方向的促进程度 最大,其次是产业国际化,再次是产业合理化和产业集群化,而对产业高端化和生态化的影响未通过显著性检验。