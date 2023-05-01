[1]杨书月,余瑞彰,杨纪量,等.乳胶制品氟化物产排特征研究 ―――以温州市为例[J].环境污染与防治,2023,45(1):75.
　[J].Environmental Pollution & Control,2023,45(1):75.
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乳胶制品氟化物产排特征研究 ―――以温州市为例()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
45卷
期数:
2023年1期
页码:
75
栏目:
监测与评价
出版日期:
2023-05-01

文章信息/Info

作者:
杨书月 余瑞彰 杨纪量 林南盛
1.温州市生态环境局瑞安分局,浙江 温州 325200; 2.瑞安市环境监测站,浙江 温州 325200;3.温州洁源环保科技有限公司,浙江 温州 325200
关键词:
乳胶制品 废水 氟化物 产污系数
文献标志码:
A
摘要:
为研究乳胶制品行业中污染物氟化物产排特征,监测温州市5家乳胶制品企业废水产生量、原料(湿乳胶)使用量及废 水中氟化物浓度变化。结果表明,乳胶制品企业废水中氟化物为280.0~714.6mg/L,乳胶制品行业中氟化物产污系数为6.3kg/t, 处理后氟化物为11.2~26.0mg/L,处于其他行业规定氟化物排放限值临界范围,甚至个别已超过排放限值。因此,应加强对乳胶制 品行业中污染物氟化物管理和监控,完善乳胶制品行业中污染物氟化物相关标准。

相似文献/References:

[1]冯硕.IL500P自动分析仪测定水和废水中总磷[J].环境污染与防治,2015,(9网):2.

更新日期/Last Update: 2023-02-09