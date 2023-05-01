[1]杨书月,余瑞彰,杨纪量,等.乳胶制品氟化物产排特征研究 ―――以温州市为例[J].环境污染与防治,2023,45(1):75.
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[J].Environmental Pollution & Control,2023,45(1):75.
乳胶制品氟化物产排特征研究 ―――以温州市为例()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
45卷
- 期数:
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2023年1期
- 页码:
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75
- 栏目:
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监测与评价
- 出版日期:
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2023-05-01
文章信息/Info
- 作者:
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杨书月; 余瑞彰; 杨纪量; 林南盛
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1.温州市生态环境局瑞安分局,浙江 温州 325200; 2.瑞安市环境监测站,浙江 温州 325200;3.温州洁源环保科技有限公司,浙江 温州 325200
- 关键词:
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乳胶制品; 废水; 氟化物; 产污系数
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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为研究乳胶制品行业中污染物氟化物产排特征,监测温州市5家乳胶制品企业废水产生量、原料(湿乳胶)使用量及废 水中氟化物浓度变化。结果表明,乳胶制品企业废水中氟化物为280.0~714.6mg/L,乳胶制品行业中氟化物产污系数为6.3kg/t, 处理后氟化物为11.2~26.0mg/L,处于其他行业规定氟化物排放限值临界范围,甚至个别已超过排放限值。因此,应加强对乳胶制 品行业中污染物氟化物管理和监控,完善乳胶制品行业中污染物氟化物相关标准。
更新日期/Last Update:
2023-02-09