为研究乳胶制品行业中污染物氟化物产排特征,监测温州市5家乳胶制品企业废水产生量、原料(湿乳胶)使用量及废 水中氟化物浓度变化。结果表明,乳胶制品企业废水中氟化物为280.0~714.6mg/L,乳胶制品行业中氟化物产污系数为6.3kg/t, 处理后氟化物为11.2~26.0mg/L,处于其他行业规定氟化物排放限值临界范围,甚至个别已超过排放限值。因此,应加强对乳胶制 品行业中污染物氟化物管理和监控,完善乳胶制品行业中污染物氟化物相关标准。