针对页岩气压裂返排液中复杂的有机污染物组成情况,研究了压裂返排液典型有机污染物的筛选机制,为压裂返排液 处理外排的氧化阶段工艺选择提供依据。采用综合评分法对四川盆地南部长宁地区页岩气压裂返排液的典型有机污染物进行打 分,建立包含毒性效应、生态效应和环境浓度效应3因素的评分机制,引入生物富集因子,辛醇水分配系数和大鼠经口半数致死剂量 等参数,计算得出各有机污染物的综合评分,通过聚类分析,筛选出典型有机污染物。结果表明:压裂返排液中筛选出的典型有机污 染物包括4-硝基苯酚、苯胺和邻苯二甲酸二丁酯。