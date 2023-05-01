基于 WebofScience核心合集数据库,利用 VOSviewer和 CiteSpace软件,对2000―2020年有关垃圾填埋场污染物的 文献进行了计量分析。结果表明:(1)2000―2020年,垃圾填埋场污染物领域的发文量总体呈逐年增加态势,2015年后中国的发文 量直线上升;(2)中国的机构虽然发文量多,但均篇被引频次不是很高,影响力还有待进一步提升;(3)垃圾填埋场污染物研究的热点 包括城市固体废弃物及其处置过程,垃圾渗滤液或污废水中有机污染物的去除、降解,垃圾填埋场周边地表水和地下水中污染物的 环境行为,无机污染物氮元素的去除,垃圾填埋场中新污染物的环境行为和去除5大类;(4)垃圾填埋场污染物主要分为重金属和有 机污染物两大类,其中重金属在不同环境介质中出现的频次高于有机污染物,填埋气等气态污染物造成的环境问题也不容忽视。