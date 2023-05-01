[1]龙於洋,范丽娇,沈东升,等.基于文献计量的垃圾填埋场污染物研究现状与趋势分析[J].环境污染与防治,2023,45(1):97.
　[J].Environmental Pollution & Control,2023,45(1):97.
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基于文献计量的垃圾填埋场污染物研究现状与趋势分析()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
45卷
期数:
2023年1期
页码:
97
栏目:
综述
出版日期:
2023-05-01

文章信息/Info

作者:
龙於洋范丽娇沈东升朱 敏
1.浙江工商大学环境科学与工程学院,浙江 杭州 310012; 2.浙江省固体废物处理与资源化重点实验室,浙江 杭州 310012
关键词:
垃圾填埋场 新污染物 固体废弃物管理 WebofScience 文献计量分析
文献标志码:
A
摘要:
基于 WebofScience核心合集数据库,利用 VOSviewer和 CiteSpace软件,对2000―2020年有关垃圾填埋场污染物的 文献进行了计量分析。结果表明:(1)2000―2020年,垃圾填埋场污染物领域的发文量总体呈逐年增加态势,2015年后中国的发文 量直线上升;(2)中国的机构虽然发文量多,但均篇被引频次不是很高,影响力还有待进一步提升;(3)垃圾填埋场污染物研究的热点 包括城市固体废弃物及其处置过程,垃圾渗滤液或污废水中有机污染物的去除、降解,垃圾填埋场周边地表水和地下水中污染物的 环境行为,无机污染物氮元素的去除,垃圾填埋场中新污染物的环境行为和去除5大类;(4)垃圾填埋场污染物主要分为重金属和有 机污染物两大类,其中重金属在不同环境介质中出现的频次高于有机污染物,填埋气等气态污染物造成的环境问题也不容忽视。

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更新日期/Last Update: 2023-02-15