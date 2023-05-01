[1]安 欣,杨文茹,徐 硕.黄河中游环境污染空间关联及协调发展仿真研究[J].环境污染与防治,2023,45(1):122.
　[J].Environmental Pollution & Control,2023,45(1):122.
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黄河中游环境污染空间关联及协调发展仿真研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
45卷
期数:
2023年1期
页码:
122
栏目:
环境管理
出版日期:
2023-05-01

文章信息/Info

作者:
安 欣杨文茹徐 硕
1.北京林业大学经济管理学院,北京 100083;2.山西省财政税务专科学校商学院,山西 太原 030024; 3.北京工业大学经济与管理学院,北京 100124
关键词:
黄河流域 环境污染 空间关联 系统动力学
文献标志码:
A
摘要:
相较于黄河上游的水源涵养和下游的湿地生态,黄河中游地区存在着严峻的生态环境问题,局部地区环境污染严重。 以黄河中游流经的23个地级市为研究对象,建立了空间关联网络分析该地区环境污染的空间关联性,然后对其驱动因素进行探究, 并得出黄河中游协调发展的最佳方案。结果表明,黄河中游地级市间的环境污染相互影响呈现出典型的复杂网络特点,山西省是需 要重点治理的地区。全社会固定资产投资总额是影响黄河中游环境污染的最主要因素,第二产业增加值占国内生产总值比重也是 关键因素。可持续发展型方案是黄河中游社会、经济、环境协调发展的最优方案。
更新日期/Last Update: 2023-02-15