利用液相还原法制备了纳米零价铁(nZVI)、纳米钯铁双金属(Pd/Fe)、羧甲基纤维素(CMC)改性 nZVI(CMC-Fe)和 CMC改性钯铁双金属(CMC-Pd/Fe)4种铁基纳米材料,并用扫描电子显微镜(SEM)和 X 射线衍射仪(XRD)对其进行了表征。研 究了这4种材料对水中 2,4-二氯苯酚(2,4-DCP)的表观去除率,考察了铁基纳米材料投加量、Pd负载量、溶液初始pH 及污染物浓 度等因素对 CMC-Pd/Fe去除2,4-DCP的影响,并探讨了可能的作用机理。结果表明,在4种材料中,CMC修饰的 CMC-Pd/Fe的 分散性最好,粒 径 明 显 小 于 未 用 CMC 修 饰 的nZVI和 Pd/Fe。4 种 材 料 对 2,4-DCP 的 表 观 去 除 率 为 CMC-Pd/Fe>CMC-Fe> Pd/Fe>nZVI。随着 CMC-Pd/Fe投加量和 Pd负载量的增加,CMC-Pd/Fe对2,4-DCP的表观去除率增大,而随着2,4-DCP浓度的 升高,CMC-Pd/Fe对2,4-DCP的表观去除率下降。当溶液初始 pH=3、5和7时,CMC-Pd/Fe对2,4-DCP的表观去除率分别为 94.34%、99.50%和96.62%;但当溶液初始pH=11时,其表观去除率仅为51.28%,这主要是由于在碱性条件下,带负电的2,4-DCP 与 CMC的静电排斥作用远大于π-π共轭吸附作用,阻碍了 CMC-Pd/Fe的电子向污染物传递,导致2,4-DCP表观去除率下降。