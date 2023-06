为研究开封市秋冬季大气细颗粒物(PM 2.5 )的化学组分及主要来源,分别于2017、2018年秋冬季在开封市设置了3个 点位采集大气 PM 2.5 样品。采用 X射线荧光法(XRF)、离子色谱法(IC)与热光反射法(TOR)分别测定了 PM 2.5 中元素、水溶性离子 及碳质组分特征,并运用正定矩阵因子分解(PMF)模型解析 PM 2.5 来源。结果表明,2017、2018年秋冬季开封市大气 PM 2.5 平均质 量浓度分别为124.38、111.48μg/m3,水溶性离子平均质量浓度为分别为54.48、58.16μg/m3,其中3种二次无机离子(NO- 3 、NH+ 4 、 SO2- 4 )是主要组分。2017、2018年秋冬季 NO- 3 与 SO2- 4 质量比分别为1.91、2.56,表明 PM 2.5 受移动源影响增大。二次有机碳 (SOC)是 PM 2.5 中有机碳(OC)的主要来源,2017、2018年分别占 OC的93.70%、73.20%。开封市 PM 2.5 主要来源于二次无机源、机 动车排放源、扬尘源和燃煤源,与2017年相比,2018年秋冬季二次无机源、扬尘源贡献率分别下降15.2百分点、8.3百分点,燃煤源 和机动车排放源的贡献率分别上升8.0百分点、5.9百分点。开封市2018年采取的多项大气污染防治措施有效降低了二次无机源、 扬尘源等对 PM 2.5 浓度的贡献。