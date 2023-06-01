[1]曹佳慧,曹 霞,陈 阳,等.开封市秋冬季大气细颗粒物化学成分及来源解析[J].环境污染与防治,2023,45(2):139.
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[J].Environmental Pollution & Control,2023,45(2):139.
开封市秋冬季大气细颗粒物化学成分及来源解析()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
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45卷
- 期数:
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2023年2期
- 页码:
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139
- 栏目:
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研究报告
- 出版日期:
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2023-06-01
文章信息/Info
- 作者:
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曹佳慧; 曹 霞; 陈 阳; 徐媛倩; 王号召; 岳利波; 盛浩哲
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1.郑州轻工业大学材料与化学工程学院,河南 郑州 450001; 2.中国科学院重庆绿色智能技术研究,重庆 400714
- 关键词:
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开封市; 细颗粒物 ; 正矩阵因子分解模型 ; 来源解析
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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为研究开封市秋冬季大气细颗粒物(PM2.5)的化学组分及主要来源,分别于2017、2018年秋冬季在开封市设置了3个 点位采集大气 PM2.5样品。采用 X射线荧光法(XRF)、离子色谱法(IC)与热光反射法(TOR)分别测定了 PM2.5中元素、水溶性离子 及碳质组分特征,并运用正定矩阵因子分解(PMF)模型解析 PM2.5来源。结果表明,2017、2018年秋冬季开封市大气 PM2.5平均质 量浓度分别为124.38、111.48μg/m3,水溶性离子平均质量浓度为分别为54.48、58.16μg/m3,其中3种二次无机离子(NO-3 、NH+4 、 SO2- 4 )是主要组分。2017、2018年秋冬季 NO-3 与 SO2- 4 质量比分别为1.91、2.56,表明 PM2.5受移动源影响增大。二次有机碳 (SOC)是 PM2.5中有机碳(OC)的主要来源,2017、2018年分别占 OC的93.70%、73.20%。开封市 PM2.5主要来源于二次无机源、机 动车排放源、扬尘源和燃煤源,与2017年相比,2018年秋冬季二次无机源、扬尘源贡献率分别下降15.2百分点、8.3百分点,燃煤源 和机动车排放源的贡献率分别上升8.0百分点、5.9百分点。开封市2018年采取的多项大气污染防治措施有效降低了二次无机源、 扬尘源等对 PM2.5浓度的贡献。
更新日期/Last Update:
2023-03-14