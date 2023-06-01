固废中金属源释放机理和特征研究对于环境管理和环境风险防控具有重要意义。采用连续浸出和渗流释放方法,分 析了铅冶炼水淬渣中金属元素在不同pH、液固比以及溶解性有机质(DOM)条件下的释放特征。结果表明,铅冶炼水淬渣中含有 Cr、Co、Cd、Ni、Mo、Zn等重金属,Al、Li含量也较高。液固比影响金属释放率,总体上液固比越大释放率越大。金属种类和释放率 受pH 影响显著,在pH=4.5时有 Cd、Zn、Mo和 Ni溶出;而在pH=7.0时只有 Mo溶出,累积释放率也低于 pH=4.5时。在相同 pH 下 DOM 促进了 Mo释放。在实际场景中,应加强含金属类固废全生命周期的风险管控。