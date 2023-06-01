[1]丹珍初,李 鑫,孙 辉.铅冶炼水淬渣中金属源释放特征及影响因素[J].环境污染与防治,2023,45(2):163.
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[J].Environmental Pollution & Control,2023,45(2):163.
铅冶炼水淬渣中金属源释放特征及影响因素()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
45卷
- 期数:
-
2023年2期
- 页码:
-
163
- 栏目:
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研究报告
- 出版日期:
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2023-06-01
文章信息/Info
- 作者:
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丹珍初; 李 鑫 ; 孙 辉
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四川大学建筑与环境学院,四川 成都 610065
- 关键词:
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含金属类固废; 连续浸出; 渗流释放; 铅冶炼水淬渣; 释放动力学模型
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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固废中金属源释放机理和特征研究对于环境管理和环境风险防控具有重要意义。采用连续浸出和渗流释放方法,分 析了铅冶炼水淬渣中金属元素在不同pH、液固比以及溶解性有机质(DOM)条件下的释放特征。结果表明,铅冶炼水淬渣中含有 Cr、Co、Cd、Ni、Mo、Zn等重金属,Al、Li含量也较高。液固比影响金属释放率,总体上液固比越大释放率越大。金属种类和释放率 受pH 影响显著,在pH=4.5时有 Cd、Zn、Mo和 Ni溶出;而在pH=7.0时只有 Mo溶出,累积释放率也低于 pH=4.5时。在相同 pH 下 DOM 促进了 Mo释放。在实际场景中,应加强含金属类固废全生命周期的风险管控。
更新日期/Last Update:
2023-03-14