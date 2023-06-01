焚烧技术能有效减少城市污泥(以下简称污泥)的有机污染物、细菌含量和污泥体积等,污泥焚烧后产生的污泥焚烧灰 (SSA)大多采用填埋的方式处理,给生态环境和土地资源利用带来严峻挑战。以碱性激发剂制备 SSA 免烧轻质骨料(以下简称骨 料),并探究了矿渣掺量对骨料物理力学性能的影响规律。结果表明:骨料的粒径主要集中在4.75~9.50mm;骨料的密度等级和筒 压强度分别介于700~900与1.86~4.20MPa,符合《结构性轻骨料混凝土指南》(ACI-213R-03)和《轻集料及其试验方法 第1部分: 轻集料》(GB/T17431.1―2010)要求;扫描电子显微镜(SEM)、能量弥散 X射线分析仪(EDS)、X射线衍射仪(XRD)、全自动压汞仪 (MIP)和电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)测试结果表明,矿渣发生地质聚合反应生成的地质聚合物凝胶能包裹SSA 颗粒, 并相互黏结形成球状颗粒骨料,增加矿渣掺量能有效减少骨料中的有害孔隙,达到增强骨料结构致密性的效果;SSA 中的离子态 Mn浸出值超出了非危险固体废弃物排放限值(3mg/L),而骨料中的重金属离子浸出值均满足要求。上述研究成果能为 SSA 的资 源化高效利用提供新途径。