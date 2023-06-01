为了有效去除感潮河道底泥中邻苯二甲酸二甲酯(DMP),从深圳市某受 DMP污染的感潮河道底泥中富集驯化出了一 个土著 DMP高效降解功能菌群(命名为菌群ZM),确定了菌群ZM 的优势功能菌属,探究了pH、温度、盐度对其降解 DMP的影响, 研究了其在模拟底泥中的 DMP降解性能。结果表明,变形杆菌门(Proteobacteria)α-变形菌纲(α-Proteobacteria)的新鞘氨醇杆菌属 (Novosphingobium)是最主要的 DMP降解功能菌。pH 为6、温度为35 ℃是菌群 ZM 降解 DMP 的最佳条件。菌群 ZM 在盐度 0.05%~1.00%内表现出较好的耐受性。菌群 ZM 在2d内可以降解模拟底泥中70%的 DMP(初始质量浓度100mg/kg)。综上, 菌群ZM 在处理感潮河道底泥中 DMP污染问题上具有一定的实际应用潜力。