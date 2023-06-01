[1]周 婷,王宏杰,董文艺,等.底泥中降解邻苯二甲酸二甲酯菌群的特性研究[J].环境污染与防治,2023,45(2):188.
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[J].Environmental Pollution & Control,2023,45(2):188.
底泥中降解邻苯二甲酸二甲酯菌群的特性研究()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
45卷
- 期数:
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2023年2期
- 页码:
-
188
- 栏目:
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研究报告
- 出版日期:
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2023-06-01
文章信息/Info
- 作者:
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周 婷; 王宏杰; 董文艺; 黄 潇; 杨 墨
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1.哈尔滨工业大学(深圳)土木与环境工程学院,广东 深圳 518055; 2.哈尔滨工业大学环境学院,城市水资源与水环境国家重点实验室,黑龙江 哈尔滨 150090; 3.深圳市水资源利用与环境污染控制重点实验室,广东 深圳 518055; 4.南京信息工程大学环境科学与工程学院,江苏 南京 210000
- 关键词:
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功能菌群; 邻苯二甲酸二甲酯; 感潮河道; 底泥
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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为了有效去除感潮河道底泥中邻苯二甲酸二甲酯(DMP),从深圳市某受 DMP污染的感潮河道底泥中富集驯化出了一 个土著 DMP高效降解功能菌群(命名为菌群ZM),确定了菌群ZM 的优势功能菌属,探究了pH、温度、盐度对其降解 DMP的影响, 研究了其在模拟底泥中的 DMP降解性能。结果表明,变形杆菌门(Proteobacteria)α-变形菌纲(α-Proteobacteria)的新鞘氨醇杆菌属 (Novosphingobium)是最主要的 DMP降解功能菌。pH 为6、温度为35 ℃是菌群 ZM 降解 DMP 的最佳条件。菌群 ZM 在盐度 0.05%~1.00%内表现出较好的耐受性。菌群 ZM 在2d内可以降解模拟底泥中70%的 DMP(初始质量浓度100mg/kg)。综上, 菌群ZM 在处理感潮河道底泥中 DMP污染问题上具有一定的实际应用潜力。
更新日期/Last Update:
2023-03-14