[1]王 黎,胡守明,孟庆佳,等.陆海统筹的南流江流域污染物总量分配研究[J].环境污染与防治,2023,45(2):194.
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[J].Environmental Pollution & Control,2023,45(2):194.
陆海统筹的南流江流域污染物总量分配研究()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
45卷
- 期数:
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2023年2期
- 页码:
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194
- 栏目:
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研究报告
- 出版日期:
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2023-06-01
文章信息/Info
- 作者:
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王 黎; 胡守明; 孟庆佳; 邓义祥
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1.上海市环境科学研究院,上海 200233; 2.上海水环境模拟与水生态修复工程技术研究中心,上海 200233;3.上海环境保护有限公司,上海 200233; 4.临沂市生态环境局蒙阴县分局,山东 临沂 276200;5.中国环境科学研究院,北京 100012
- 关键词:
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陆海统筹; 总量分配; 南流江流域; 廉州湾
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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综合考虑广西南流江流域陆域和廉州湾海域水质目标,遵循南流江流域、南流江河口、廉州湾近岸海域的污染路径,构 建了基于陆海统筹的南流江流域污染物总量分配技术体系。首先,以廉州湾近岸海域环境功能区水质目标为约束条件,计算入海化 学需氧量(COD)、氨氮、总氮(TN)和总磷(TP)的最大允许排放量,分别为24494、3425、10052、776t/a。然后以南流江河口最大允 许排放量和南流江流域水功能区水质目标为约束条件,计算南流江流域陆域 COD、氨氮、TN 和 TP 的最大允许排放量,分别为 126365、5403、8939、1127t/a。为实现入海总量的控制目标要求,重点应在南流江流域削减污染物排放量,到2020年,南流江流 域主要污染控制工程项目的削减能力已超过2020年污染物总量控制削减量,因此2030年实现南流江和廉州湾控制断面全面稳定 达到相应功能区水质目标压力不大。
更新日期/Last Update:
2023-03-14