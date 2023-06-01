综合考虑广西南流江流域陆域和廉州湾海域水质目标,遵循南流江流域、南流江河口、廉州湾近岸海域的污染路径,构 建了基于陆海统筹的南流江流域污染物总量分配技术体系。首先,以廉州湾近岸海域环境功能区水质目标为约束条件,计算入海化 学需氧量(COD)、氨氮、总氮(TN)和总磷(TP)的最大允许排放量,分别为24494、3425、10052、776t/a。然后以南流江河口最大允 许排放量和南流江流域水功能区水质目标为约束条件,计算南流江流域陆域 COD、氨氮、TN 和 TP 的最大允许排放量,分别为 126365、5403、8939、1127t/a。为实现入海总量的控制目标要求,重点应在南流江流域削减污染物排放量,到2020年,南流江流 域主要污染控制工程项目的削减能力已超过2020年污染物总量控制削减量,因此2030年实现南流江和廉州湾控制断面全面稳定 达到相应功能区水质目标压力不大。