以具有相同结构的两个多层介质水平潜流人工湿地为研究对象,考察了湿地单元进水、出水和植物根系附近的微塑料 丰度、物理尺寸变化特征,并分析了湿地内部植物根系、湿地生物系统、悬浮物等去除微塑料的机理。结果表明,近年来在河道水质 提升工程中常使用的较大粒径多层介质人工湿地能够有效降低天然河流水体中的微塑料丰度。在连续7d的监测中,两个湿地单 元对微塑料的平均去除率分别为26.91%和27.00%,最高分别达到了44.83%和44.59%。湿地单元对400~<800μm 的微塑料去 除率在20%~50%,而对800~<1200μm 和≥1200μm 的较大尺寸微塑料去除率可达到50%以上。湿地单元前部的植物根系对 微塑料具有更明显的截留作用,且对≥800μm 的较大尺寸微塑料截留效率更佳。人工湿地去除微塑料的效率可能与微塑料形状、 湿地植物、水流速度、内部填料粒径及生物膜生长状况等多种因素有关。