[1]邵 斌,王 蕊,代 攀,等.碳修饰的铁基催化剂催化降解膜生物反应器出水中有机污染物[J].环境污染与防治,2023,45(2):206.
　[J].Environmental Pollution & Control,2023,45(2):206.
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碳修饰的铁基催化剂催化降解膜生物反应器出水中有机污染物()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
45卷
期数:
2023年2期
页码:
206
栏目:
研究报告
出版日期:
2023-06-01

文章信息/Info

作者:
邵 斌 王 蕊代 攀孙广东陈亦力张思强李 战王志波何海鑫李新涛
1.北京碧水源膜科技有限公司,北京 101407;2.中交集团城乡水环境技术研发中心,北京 100029
关键词:
类 Fenton反应 碳修饰 水热法 铁碳复合材料
文献标志码:
A
摘要:
采用水热法合成碳修饰的铁基催化剂,并利用非均相类 Fenton反应对膜生物反应器(MBR)出水进行处理。研究表 明,对催化剂进行碳修饰可以大幅提高类 Fenton反应的催化活性,反应60min对 MBR 出水 COD 的去除率可超过91%,且经过6 次循环降解性能几乎保持不变。X射线光电子能谱(XPS)表明,反应后催化剂中高活性 Fe2+ 占比并未减少。循环伏安曲线表明, 通过水热法进行碳修饰能有效提高催化剂电子传输效率并促进 Fe2+/Fe3+ 循环。电子顺磁共振(EPR)测试表明,・OH 和・O-2 均是该体系中的活性氧物种。
更新日期/Last Update: 2023-03-14