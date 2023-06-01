[1]邵 斌,王 蕊,代 攀,等.碳修饰的铁基催化剂催化降解膜生物反应器出水中有机污染物[J].环境污染与防治,2023,45(2):206.
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[J].Environmental Pollution & Control,2023,45(2):206.
碳修饰的铁基催化剂催化降解膜生物反应器出水中有机污染物()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
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45卷
- 期数:
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2023年2期
- 页码:
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206
- 栏目:
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研究报告
- 出版日期:
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2023-06-01
文章信息/Info
- 作者:
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邵 斌; 王 蕊; 代 攀; 孙广东; 陈亦力; 张思强; 李 战; 王志波; 何海鑫; 李新涛
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1.北京碧水源膜科技有限公司,北京 101407;2.中交集团城乡水环境技术研发中心,北京 100029
- 关键词:
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类 Fenton反应; 碳修饰; 水热法; 铁碳复合材料
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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采用水热法合成碳修饰的铁基催化剂,并利用非均相类 Fenton反应对膜生物反应器(MBR)出水进行处理。研究表 明,对催化剂进行碳修饰可以大幅提高类 Fenton反应的催化活性,反应60min对 MBR 出水 COD 的去除率可超过91%,且经过6 次循环降解性能几乎保持不变。X射线光电子能谱(XPS)表明,反应后催化剂中高活性 Fe2+ 占比并未减少。循环伏安曲线表明, 通过水热法进行碳修饰能有效提高催化剂电子传输效率并促进 Fe2+/Fe3+ 循环。电子顺磁共振(EPR)测试表明,・OH 和・O-2 均是该体系中的活性氧物种。
更新日期/Last Update:
2023-03-14