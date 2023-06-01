采用水热法合成碳修饰的铁基催化剂,并利用非均相类 Fenton反应对膜生物反应器(MBR)出水进行处理。研究表 明,对催化剂进行碳修饰可以大幅提高类 Fenton反应的催化活性,反应60min对 MBR 出水 COD 的去除率可超过91%,且经过6 次循环降解性能几乎保持不变。X射线光电子能谱(XPS)表明,反应后催化剂中高活性 Fe2+ 占比并未减少。循环伏安曲线表明, 通过水热法进行碳修饰能有效提高催化剂电子传输效率并促进 Fe2+/Fe3+ 循环。电子顺磁共振(EPR)测试表明,・OH 和・O- 2 均是该体系中的活性氧物种。