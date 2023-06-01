基 于 车 载 排 放 测 试 (PEMS)和 加 载 减 速 法 (Lugdown)测 试 对 一 辆 采 用 废 气 再 循 环 (EGR)结 合 选 择 性 催 化 还 原 (SCR)+催化氧化器(DOC)+颗粒捕集器(DPF)技术路线的国六在用柴油车进行部件劣化模拟排放研究。结果表明:EGR 或 SCR 劣化后氮氧化物(NO x )排放均明显恶化,DPF劣化后粒子数量(PN)排放明显升高,任一部件的劣化都无法达到国六排放水平。 PEMS对劣化后排放最敏感,总通过率仅为28.6%,Lugdown测试的总通过率高达100.0%,而车载诊断系统(OBD)检查只有在载 体泄露时未能有效识别并报出故障,总通过率为42.9%。可见,Lugdown测试已难以对重型国六在用柴油车进行有效的排放监督。