[1]马成功,李 梁,张 凡,等.重型国六在用柴油车劣化排放特性研究[J].环境污染与防治,2023,45(2):214.
　[J].Environmental Pollution & Control,2023,45(2):214.
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重型国六在用柴油车劣化排放特性研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
45卷
期数:
2023年2期
页码:
214
栏目:
研究报告
出版日期:
2023-06-01

文章信息/Info

作者:
马成功 李 梁 张 凡 于津涛
中国汽车技术研究中心有限公司,北京 100176
关键词:
劣化排放 车载排放测试 加载减速法 国六
文献标志码:
A
摘要:
基 于 车 载 排 放 测 试 (PEMS)和 加 载 减 速 法 (Lugdown)测 试 对 一 辆 采 用 废 气 再 循 环 (EGR)结 合 选 择 性 催 化 还 原 (SCR)+催化氧化器(DOC)+颗粒捕集器(DPF)技术路线的国六在用柴油车进行部件劣化模拟排放研究。结果表明:EGR 或 SCR 劣化后氮氧化物(NOx)排放均明显恶化,DPF劣化后粒子数量(PN)排放明显升高,任一部件的劣化都无法达到国六排放水平。 PEMS对劣化后排放最敏感,总通过率仅为28.6%,Lugdown测试的总通过率高达100.0%,而车载诊断系统(OBD)检查只有在载 体泄露时未能有效识别并报出故障,总通过率为42.9%。可见,Lugdown测试已难以对重型国六在用柴油车进行有效的排放监督。
更新日期/Last Update: 2023-03-14