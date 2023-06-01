[1]廖中举,陈 杰,谭映宇,等.生态创新与企业绩效的内在机理研究现状及展望[J].环境污染与防治,2023,45(2):219.
　[J].Environmental Pollution & Control,2023,45(2):219.
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生态创新与企业绩效的内在机理研究现状及展望()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
45卷
期数:
2023年2期
页码:
219
栏目:
综述
出版日期:
2023-06-01

文章信息/Info

作者:
廖中举 陈 杰 谭映宇 钱 璨 包天欣 李明智
1.浙江理工大学经济管理学院,浙江 杭州 310018;2.浙江省生态环境科学设计研究院,浙江 杭州 310007; 3.浙江省环境污染控制技术研究重点实验室,浙江 杭州 310007; 4.国家环境保护水污染控制工程技术(浙江)中心,浙江 杭州 310007
关键词:
生态创新 企业绩效 财务绩效 市场绩效 环境绩效
文献标志码:
A
摘要:
绿色发展背景下,生态创新受到了越来越多学者的关注。基于对237篇相关文献的系统梳理,首先明确了生态创新对 企业绩效(包括财务、市场、环境绩效)的影响作用;再从环境动态性、绿色形象等方面,分析了生态创新与企业绩效之间的调节变量; 然后,从竞争优势、资源获取等视角,探究了生态创新与企业绩效之间的中介变量;最后,对以往研究成果做出了总结,并指出了生态 创新与企业绩效研究的未来方向。
更新日期/Last Update: 2023-03-14