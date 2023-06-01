绿色发展背景下,生态创新受到了越来越多学者的关注。基于对237篇相关文献的系统梳理,首先明确了生态创新对 企业绩效(包括财务、市场、环境绩效)的影响作用;再从环境动态性、绿色形象等方面,分析了生态创新与企业绩效之间的调节变量; 然后,从竞争优势、资源获取等视角,探究了生态创新与企业绩效之间的中介变量;最后,对以往研究成果做出了总结,并指出了生态 创新与企业绩效研究的未来方向。