大气氧化性(AOC)是大气氧化的主要驱动力,表现为大气通过氧化反应清除痕量气体并形成二次污染物,是决定大气 自净能力的关键因素。羟基自由基(HO・)作为大气氧化过程中的主要参与者,控制多种痕量气体的去除率以及在大气的滞留时 间,对全球空气质量和气候有着深远影响。梳理分析了大气 HO・的作用机制与环境效应,回顾了大气 HO・的研究历史与研究方 法,探讨了 O 3 对大气 HO・的影响以及 HO・来源的时空分异,预测 HO・变化趋势的不确定性,阐述了相关大气污染治理技术和 政策,最后提出了当前 AOC研究中仍待解决的问题和未来的研究方向,以期为深入探索 AOC与二次污染物内在联系提供参考。