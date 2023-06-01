[1]陈妍捷,黎华寿,李 晶,等.全球大气氧化性研究的回顾与展望[J].环境污染与防治,2023,45(2):225.
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[J].Environmental Pollution & Control,2023,45(2):225.
全球大气氧化性研究的回顾与展望()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
45卷
- 期数:
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2023年2期
- 页码:
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225
- 栏目:
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综述
- 出版日期:
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2023-06-01
文章信息/Info
- 作者:
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陈妍捷; 黎华寿; 李 晶; 秦俊豪
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1.华南农业大学资源环境学院,广东 广州 510642; 2.农业农村部华南热带农业环境重点实验室,广东省现代生态农业与循环农业工程技术研究中心,广东 广州 510642
- 关键词:
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气氧化性; HO・ O3 ; 细颗粒物 ; 大气污染
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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大气氧化性(AOC)是大气氧化的主要驱动力,表现为大气通过氧化反应清除痕量气体并形成二次污染物,是决定大气 自净能力的关键因素。羟基自由基(HO・)作为大气氧化过程中的主要参与者,控制多种痕量气体的去除率以及在大气的滞留时 间,对全球空气质量和气候有着深远影响。梳理分析了大气 HO・的作用机制与环境效应,回顾了大气 HO・的研究历史与研究方 法,探讨了 O3对大气 HO・的影响以及 HO・来源的时空分异,预测 HO・变化趋势的不确定性,阐述了相关大气污染治理技术和 政策,最后提出了当前 AOC研究中仍待解决的问题和未来的研究方向,以期为深入探索 AOC与二次污染物内在联系提供参考。
更新日期/Last Update:
2023-03-14