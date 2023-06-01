[1]龙於洋,肖立群,沈东升,等.基于文献计量学的剩余污泥高值化利用研究趋势分析[J].环境污染与防治,2023,45(2):233.
　[J].Environmental Pollution & Control,2023,45(2):233.
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基于文献计量学的剩余污泥高值化利用研究趋势分析()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
45卷
期数:
2023年2期
页码:
233
栏目:
综述
出版日期:
2023-06-01

文章信息/Info

作者:
龙於洋 肖立群 沈东升 吴书林
浙江省固体废物处理与资源化重点实验室,浙江工商大学环境科学与工程学院,浙江 杭州 310012
关键词:
剩余污泥 高值化利用 厌氧消化 文献计量学 发展趋势
文献标志码:
A
摘要:
剩余污泥高值化利用作为污泥减量化和资源化的有效技术手段,是实现废弃物无害处理、高能回收目标的重要举措。 通过文献计量学方法,对 WebofScience核心数据库中2002―2021年收录的剩余污泥高值化利用相关文献进行研究现状及热点分 析。结果表明,剩余污泥高值化利用领域的论文发表量总体递增,中国的年发表量和被引次数均占据主导地位,美国和澳大利亚次 之。全球研究机构中,中国科学院发表量最多(424篇),同济大学的文章总被引次数最高(16049次)。BioresourceTechnologyWaterResearch 期刊发表的相关研究性论文分别达到1075篇和538篇,Journalof HazardousMaterials期刊的篇均被引次数最 多,达到65.18次。剩余污泥厌氧消化回收甲烷是主要研究热点,而针对污泥复杂的理化性质以及能源回收方式与应用前景等方 面,采用更加先进创新的手段探索新型高能值产物的研究,将引起越来越多的关注。

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更新日期/Last Update: 2023-03-14