剩余污泥高值化利用作为污泥减量化和资源化的有效技术手段,是实现废弃物无害处理、高能回收目标的重要举措。 通过文献计量学方法,对 WebofScience核心数据库中2002―2021年收录的剩余污泥高值化利用相关文献进行研究现状及热点分 析。结果表明,剩余污泥高值化利用领域的论文发表量总体递增,中国的年发表量和被引次数均占据主导地位,美国和澳大利亚次 之。全球研究机构中,中国科学院发表量最多(424篇),同济大学的文章总被引次数最高(16049次)。BioresourceTechnology 和 WaterResearch 期刊发表的相关研究性论文分别达到1075篇和538篇,Journalof HazardousMaterials期刊的篇均被引次数最 多,达到65.18次。剩余污泥厌氧消化回收甲烷是主要研究热点,而针对污泥复杂的理化性质以及能源回收方式与应用前景等方 面,采用更加先进创新的手段探索新型高能值产物的研究,将引起越来越多的关注。