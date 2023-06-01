构建了适用于矿业型城市的“无废城市”建设评价体系,并探索了徐州市矿业型“无废城市”建设状况和障碍因素。结 果表明,至2020年,徐州市“无废城市”建设基本成型,城市固体废物排放增加趋缓,大部分已得到妥善处置;5个最主要障碍指标为 地表水达到或优于《地表水环境质量标准》(GB3838―2002)的Ⅲ类比例、工业固体废物产生强度、建筑业总产值、人均国内生产总 值、城市化水平,压力成为了主要障碍子系统。结合研究结论提出徐州市进一步促进“无废城市”建设的对策建议,以期为提升矿业 型“无废城市”建设水平提供参考。