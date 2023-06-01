[1]温纪新,刘满芝,王明明,等.徐州市矿业型“无废城市”建设评价及障碍度识别[J].环境污染与防治,2023,45(2):239.
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[J].Environmental Pollution & Control,2023,45(2):239.
徐州市矿业型“无废城市”建设评价及障碍度识别()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
45卷
- 期数:
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2023年2期
- 页码:
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239
- 栏目:
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监测与评价
- 出版日期:
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2023-06-01
文章信息/Info
- 作者:
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温纪新; 刘满芝; 王明明; 孙爱东; 刘泳涛
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1.中国矿业大学经济管理学院,江苏 徐州 221116;2.徐州市生态环境综合行政执法局,江苏 徐州 221006; 3.徐州市环境卫生管理处,江苏 徐州 221003;4.徐州市餐厨垃圾处理厂,江苏 徐州 221150
- 关键词:
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矿业城市; “无废城市”建设; 障碍度识别; 徐州市
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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构建了适用于矿业型城市的“无废城市”建设评价体系,并探索了徐州市矿业型“无废城市”建设状况和障碍因素。结 果表明,至2020年,徐州市“无废城市”建设基本成型,城市固体废物排放增加趋缓,大部分已得到妥善处置;5个最主要障碍指标为 地表水达到或优于《地表水环境质量标准》(GB3838―2002)的Ⅲ类比例、工业固体废物产生强度、建筑业总产值、人均国内生产总 值、城市化水平,压力成为了主要障碍子系统。结合研究结论提出徐州市进一步促进“无废城市”建设的对策建议,以期为提升矿业 型“无废城市”建设水平提供参考。
更新日期/Last Update:
2023-03-14