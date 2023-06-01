水资源可持续利用评价是水资源可持续管理的重要手段。在分析水资源生态足迹和生态承载力时空变化的基础上, 结合水资源生态足迹指标,以压力-状态-响应(PSR)模型为框架构建了水资源可持续利用评价指标体系,运用熵权法和综合指数法 对四川省2010―2019年水资源利用水平进行综合评价。结果表明:2010―2019年,四川省人均水资源生态承载力呈“W”型变化, 人均水资源生态盈余在时间上呈波动变化,空间上存在明显差异,呈西高东低分布。综合评价中压力指数、状态指数、响应指数分别 呈下降、上升、上升趋势,综合评价指数在2015年最低(0.1096),2019年最高(0.2121)。研究显示,四川省水资源可持续利用状况 有所改善,仍需提高生产、生活、生态环境用水账户的用水效率,进一步推进水资源可持续利用。