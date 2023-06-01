[1]李逢港,刘 伟,董战峰,等.四川省水资源生态足迹及可持续利用综合评价[J].环境污染与防治,2023,45(2):245.
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[J].Environmental Pollution & Control,2023,45(2):245.
四川省水资源生态足迹及可持续利用综合评价()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
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45卷
- 期数:
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2023年2期
- 页码:
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245
- 栏目:
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监测与评价
- 出版日期:
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2023-06-01
文章信息/Info
- 作者:
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李逢港; 刘 伟; 董战峰; 贾植杰; 李沁芮
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1.成都信息工程大学资源环境学院,四川 成都 610225;2.生态环境部环境规划院,北京 100012
- 关键词:
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可持续利用; 水资源生态足迹; 压力-状态-响应模型; 指标体系; 四川省
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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水资源可持续利用评价是水资源可持续管理的重要手段。在分析水资源生态足迹和生态承载力时空变化的基础上, 结合水资源生态足迹指标,以压力-状态-响应(PSR)模型为框架构建了水资源可持续利用评价指标体系,运用熵权法和综合指数法 对四川省2010―2019年水资源利用水平进行综合评价。结果表明:2010―2019年,四川省人均水资源生态承载力呈“W”型变化, 人均水资源生态盈余在时间上呈波动变化,空间上存在明显差异,呈西高东低分布。综合评价中压力指数、状态指数、响应指数分别 呈下降、上升、上升趋势,综合评价指数在2015年最低(0.1096),2019年最高(0.2121)。研究显示,四川省水资源可持续利用状况 有所改善,仍需提高生产、生活、生态环境用水账户的用水效率,进一步推进水资源可持续利用。
更新日期/Last Update:
2023-03-14