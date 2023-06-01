近年来成都市臭氧(O 3 )污染频发,O 3 污染问题日益突出。采用零维大气盒子(F0AM)模型结合经验动力学模拟方法 (EKMA)和相对增量反应活性(RIR)法对成都市2019年8月典型污染时段 O 3 生成进行模拟,并研究成都市 O 3 生成敏感性,由此 进一步分析 O 3 污染控制策略。结果表明,模拟日内 O 3 光化学反应过程中,芳香烃减少的比例最大(81.36%),其次为烯烃和炔烃, 3者对于 O 3 光化学反应过程有重要作用;EKMA 曲线显示成都市城区 O 3 生成处于挥发性有机物(VOCs)控制区;RIR 结果显示, 人为源 VOCs(AVOCs)对成都市城区 O 3 生成最为敏感,其次是植物源 VOCs(BVOCs)和 CO,而氮氧化物(NO x )为负敏感性,在 AVOCs中,芳香烃和烯烃对成都市城区 O 3 生成最为敏感,应加强芳香烃和烯烃相关排放源的管控;以 O 3 日最大小时浓度达到《环 境空气质量标准》(GB3095―2012)中的二级浓度限值为目标,VOCs减排40%,NO x 减排10%是较合适的减排比例。