[1]田伟男,周家斌,韩 丽,等.基于观测数据的成都市城区臭氧敏感性研究及减排策略[J].环境污染与防治,2023,45(2):250.
　[J].Environmental Pollution & Control,2023,45(2):250.
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基于观测数据的成都市城区臭氧敏感性研究及减排策略()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
45卷
期数:
2023年2期
页码:
250
栏目:
监测与评价
出版日期:
2023-06-01

文章信息/Info

作者:
田伟男周家斌韩 丽王成辉李英杰陈军辉
1.西南石油大学化学化工学院,四川 成都 610500;2.四川省生态环境科学研究院,四川 成都 610041
关键词:
成都市 经验动力学模拟方法 相对增量反应活性 O3 控制策略
文献标志码:
A
摘要:
近年来成都市臭氧(O3)污染频发,O3 污染问题日益突出。采用零维大气盒子(F0AM)模型结合经验动力学模拟方法 (EKMA)和相对增量反应活性(RIR)法对成都市2019年8月典型污染时段 O3 生成进行模拟,并研究成都市 O3 生成敏感性,由此 进一步分析 O3 污染控制策略。结果表明,模拟日内 O3 光化学反应过程中,芳香烃减少的比例最大(81.36%),其次为烯烃和炔烃, 3者对于 O3 光化学反应过程有重要作用;EKMA 曲线显示成都市城区 O3 生成处于挥发性有机物(VOCs)控制区;RIR 结果显示, 人为源 VOCs(AVOCs)对成都市城区 O3 生成最为敏感,其次是植物源 VOCs(BVOCs)和 CO,而氮氧化物(NOx)为负敏感性,在 AVOCs中,芳香烃和烯烃对成都市城区 O3 生成最为敏感,应加强芳香烃和烯烃相关排放源的管控;以 O3 日最大小时浓度达到《环 境空气质量标准》(GB3095―2012)中的二级浓度限值为目标,VOCs减排40%,NOx减排10%是较合适的减排比例。

相似文献/References:

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更新日期/Last Update: 2023-03-14