[1]魏 媛,朱玉丹.喀斯特城市新区土地利用时空演变及生态效应分析―――以贵阳市观山湖区为例[J].环境污染与防治,2023,45(2):257.
　[J].Environmental Pollution & Control,2023,45(2):257.
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喀斯特城市新区土地利用时空演变及生态效应分析―――以贵阳市观山湖区为例()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
45卷
期数:
2023年2期
页码:
257
栏目:
环境管理
出版日期:
2023-06-01

文章信息/Info

作者:
魏 媛朱玉丹
1.贵州财经大学管理科学与工程学院,贵州 贵阳 550025;2.贵州财经大学公共管理学院,贵州 贵阳 550025
关键词:
土地利用 时空演变 生态效应 观山湖区 喀斯特城市
文献标志码:
A
摘要:
通过揭示喀斯特城市新区土地利用和生态效应本质联系及变化趋势,基于转移矩阵、动态度模型、生态环境质量指数 和生态贡献率,定量分析观山湖区2010―2020年土地利用动态变化特征及其生态效应。结果表明:(1)观山湖区以林地、耕地和建 设用地为主要土地利用类型,10年来水田和旱地呈减少趋势,灌木林地和城镇用地面积增长最大,东部城镇用地逐年向西南方向扩 张,耕地转出面积最大,2015―2020年综合土地利用动态度达到峰值(0.546%)。(2)生态系统服务功能因林地增加不断增强,土地 覆被状况指数与生态环境质量呈正比关系。(3)旱地和其他林地向有林地转移是改善生态环境的主要原因,有林地向旱地、城镇用 地转移是导致生态环境恶化的主要驱动因素,2010―2020年观山湖区整体生态效应呈良性发展。

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更新日期/Last Update: 2023-03-14