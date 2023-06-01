通过揭示喀斯特城市新区土地利用和生态效应本质联系及变化趋势,基于转移矩阵、动态度模型、生态环境质量指数 和生态贡献率,定量分析观山湖区2010―2020年土地利用动态变化特征及其生态效应。结果表明:(1)观山湖区以林地、耕地和建 设用地为主要土地利用类型,10年来水田和旱地呈减少趋势,灌木林地和城镇用地面积增长最大,东部城镇用地逐年向西南方向扩 张,耕地转出面积最大,2015―2020年综合土地利用动态度达到峰值(0.546%)。(2)生态系统服务功能因林地增加不断增强,土地 覆被状况指数与生态环境质量呈正比关系。(3)旱地和其他林地向有林地转移是改善生态环境的主要原因,有林地向旱地、城镇用 地转移是导致生态环境恶化的主要驱动因素,2010―2020年观山湖区整体生态效应呈良性发展。