[1]许明珠,姚 轶,吴丽娜,等.浙江标准下的城镇污水处理厂提质增效管理对策研究[J].环境污染与防治,2023,45(2):263.
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[J].Environmental Pollution & Control,2023,45(2):263.
浙江标准下的城镇污水处理厂提质增效管理对策研究()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
45卷
- 期数:
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2023年2期
- 页码:
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263
- 栏目:
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环境管理
- 出版日期:
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2023-06-01
文章信息/Info
- 作者:
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许明珠; 姚 轶; 吴丽娜; 徐志荣; 王浙明; 翟瑞雪
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1.浙江省环境科技有限公司,浙江 杭州 311100;2.浙江省生态环境科学设计研究院,浙江 杭州 310007
- 关键词:
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浙江标准; 城镇污水处理厂; 排放标准; 提质增效
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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在浙江地方标准《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB33/2169―2018)发布实施的背景下,全面调查了浙江 城镇污水处理厂设计规模、处理工艺、进水来源、水质特征等,从进水角度识别了城镇污水处理厂达标排放需要关注的问题。从提升 管网效能、实施进水管控、加强运维保障等方面,提出了城镇污水处理厂提质增效管理对策建议,研究结果对城镇污水处理厂污染减 排具有重要意义。
更新日期/Last Update:
2023-03-14