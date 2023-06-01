在浙江地方标准《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB33/2169―2018)发布实施的背景下,全面调查了浙江 城镇污水处理厂设计规模、处理工艺、进水来源、水质特征等,从进水角度识别了城镇污水处理厂达标排放需要关注的问题。从提升 管网效能、实施进水管控、加强运维保障等方面,提出了城镇污水处理厂提质增效管理对策建议,研究结果对城镇污水处理厂污染减 排具有重要意义。