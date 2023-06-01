[1]许明珠,姚 轶,吴丽娜,等.浙江标准下的城镇污水处理厂提质增效管理对策研究[J].环境污染与防治,2023,45(2):263.
　[J].Environmental Pollution & Control,2023,45(2):263.
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浙江标准下的城镇污水处理厂提质增效管理对策研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
45卷
期数:
2023年2期
页码:
263
栏目:
环境管理
出版日期:
2023-06-01

文章信息/Info

作者:
许明珠姚 轶吴丽娜徐志荣王浙明 翟瑞雪
1.浙江省环境科技有限公司,浙江 杭州 311100;2.浙江省生态环境科学设计研究院,浙江 杭州 310007
关键词:
浙江标准 城镇污水处理厂 排放标准 提质增效
文献标志码:
A
摘要:
在浙江地方标准《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB33/2169―2018)发布实施的背景下,全面调查了浙江 城镇污水处理厂设计规模、处理工艺、进水来源、水质特征等,从进水角度识别了城镇污水处理厂达标排放需要关注的问题。从提升 管网效能、实施进水管控、加强运维保障等方面,提出了城镇污水处理厂提质增效管理对策建议,研究结果对城镇污水处理厂污染减 排具有重要意义。
更新日期/Last Update: 2023-03-14