[1]陈志辉,贾 佳,赵菲菲,等.建设项目环境影响评价审批豁免目录实施绩效评估体系建设及应用[J].环境污染与防治,2023,45(2):272.
　[J].Environmental Pollution & Control,2023,45(2):272.
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建设项目环境影响评价审批豁免目录实施绩效评估体系建设及应用()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
45卷
期数:
2023年2期
页码:
272
栏目:
环境管理
出版日期:
2023-06-01

文章信息/Info

作者:
陈志辉贾 佳赵菲菲杨东叶张 萱方迪可
1.浙江省生态环境科学设计研究院,浙江 杭州 310007;2.浙江环能环境技术有限公司,浙江 杭州 310012
关键词:
建设项目 环境影响评价 管理名录 豁免目录 绩效评估
文献标志码:
A
摘要:
针对民营经济发达、小微企业众多的情况,浙江省在实施《建设项目环境保护分类管理名录》过程中,发布了该名录外5 批不纳入建设项目环境影响评价(以下简称环评)管理的豁免政策。为评估豁免政策实施绩效,建立主、客观结合的指标评估法,构 建由3个维度、8个一级指标和17个二级指标组成的指标体系,对2021年浙江省环评豁免政策实施绩效进行评估。结果显示,豁免 政策实施成效总体良好。同时,从指标失分原因细化分析存在的问题。

相似文献/References:

[1]管礼趋.做好开发建设项目环境管理工作[J].环境污染与防治,1983,(2):24.
[2]邓新民.模糊数在建设项目大气环境影响评价中的应用[J].环境污染与防治,1988,(3):32.
[3]雷育涛,陈敏敏.浅析备案制度对环境影响评价制度的作用[J].环境污染与防治,2010,(8网):3.

更新日期/Last Update: 2023-03-14