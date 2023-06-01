针对民营经济发达、小微企业众多的情况,浙江省在实施《建设项目环境保护分类管理名录》过程中,发布了该名录外5 批不纳入建设项目环境影响评价(以下简称环评)管理的豁免政策。为评估豁免政策实施绩效,建立主、客观结合的指标评估法,构 建由3个维度、8个一级指标和17个二级指标组成的指标体系,对2021年浙江省环评豁免政策实施绩效进行评估。结果显示,豁免 政策实施成效总体良好。同时,从指标失分原因细化分析存在的问题。