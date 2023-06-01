[1]陈志辉,贾 佳,赵菲菲,等.建设项目环境影响评价审批豁免目录实施绩效评估体系建设及应用[J].环境污染与防治,2023,45(2):272.
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[J].Environmental Pollution & Control,2023,45(2):272.
建设项目环境影响评价审批豁免目录实施绩效评估体系建设及应用()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
45卷
- 期数:
-
2023年2期
- 页码:
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272
- 栏目:
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环境管理
- 出版日期:
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2023-06-01
文章信息/Info
- 作者:
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陈志辉; 贾 佳; 赵菲菲; 杨东叶; 张 萱; 方迪可
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1.浙江省生态环境科学设计研究院,浙江 杭州 310007;2.浙江环能环境技术有限公司,浙江 杭州 310012
- 关键词:
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建设项目; 环境影响评价; 管理名录; 豁免目录; 绩效评估
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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针对民营经济发达、小微企业众多的情况,浙江省在实施《建设项目环境保护分类管理名录》过程中,发布了该名录外5 批不纳入建设项目环境影响评价(以下简称环评)管理的豁免政策。为评估豁免政策实施绩效,建立主、客观结合的指标评估法,构 建由3个维度、8个一级指标和17个二级指标组成的指标体系,对2021年浙江省环评豁免政策实施绩效进行评估。结果显示,豁免 政策实施成效总体良好。同时,从指标失分原因细化分析存在的问题。
更新日期/Last Update:
2023-03-14