[1]慕利梅,王图锦,曹 琳,等.改性膨润土对水中磷和藻类的同步去除[J].环境污染与防治,2023,45(3):310.
　[J].Environmental Pollution & Control,2023,45(3):310.
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改性膨润土对水中磷和藻类的同步去除()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
45卷
期数:
2023年3期
页码:
310
栏目:
研究报告
出版日期:
2023-07-01

文章信息/Info

作者:
慕利梅 王图锦 曹 琳 许国静
1.重庆交通大学河海学院,重庆 400074;2.招商局生态环保科技有限公司,重庆 400067
关键词:
除磷 除藻 富营养化 絮凝剂
文献标志码:
A
摘要:
为快速去除富营养化水体中的磷和藻类,制备了絮凝剂-镧复合改性膨润土(聚合氯化铝铁-镧复合改性膨润土(PAFCLa)、聚合硫酸铝-镧复合改性膨润土(PAS-La)、聚合硫酸铁-镧复合改性膨润土(PFS-La)、聚合氯化铝-镧复合改性膨润土(PACLa)),对材料进行表征,通过吸附动力学和等温吸附模型比较4种复合改性膨润土的除磷性能,并探究投药量和 pH 对复合改性膨 润土除磷除藻的影响。结果表明,4种材料吸附磷的过程均能由准二级动力学模型和 Langmuir等温吸附模型描述。其中,PAC-La 的磷吸附容量最大(44.677mg/g);投药量为300mg/L时,总磷(TP)去除率最高的是PAC-La(94.1%),叶绿素a(Chla)去除率最高 的是 PFS-La(78.2%);在pH 为5~10时,PAC-La除磷除藻效果受pH 影响最小。实验结果表明,采用絮凝剂-镧复合改性膨润土 能够同步去除富营养化水体中的磷和藻类,尤其是采用 PAC-La性能最优。

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更新日期/Last Update: 2023-03-20