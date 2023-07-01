[1]毛奕淋,张乃胜,龙正康,等.球形棕囊藻抑藻活性化合物筛选及抑藻微球制备[J].环境污染与防治,2023,45(3):328.
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[J].Environmental Pollution & Control,2023,45(3):328.
球形棕囊藻抑藻活性化合物筛选及抑藻微球制备()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
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45卷
- 期数:
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2023年3期
- 页码:
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328
- 栏目:
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研究报告
- 出版日期:
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2023-07-01
文章信息/Info
- 作者:
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毛奕淋; 张乃胜; 龙正康; 孙颖颖; 王长海
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1.江苏海洋大学江苏省海洋生物技术重点实验室,江苏 连云港 222005; 2.江苏海洋大学江苏省海洋生物资源与生态环境重点实验室,江苏 连云港 222005; 3.江苏海洋大学江苏省海洋生物产业技术协同创新中心,江苏 连云港 222005; 4.南京农业大学资源与环境科学学院,江苏 南京 210095
- 关键词:
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抑藻活性化合物; 亚油酸微球; 赤潮; 球形棕囊藻
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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首先评价了胆固醇、棕榈酸单甘油酯、玉米黄素、对羟基苯乙醇、豆甾醇、尿嘧啶核苷、亚油酸、十七烷酸、异植醇、半胱 氨酸、海藻糖和二十二碳酸甲酯12种化合物对赤潮微藻球形棕囊藻生长的抑制作用,筛选到最具有抑藻剂开发前景的化合物――― 亚油酸。在此基础上,将亚油酸制备成微球,采用单因素实验和正交实验相结合的方式得到优化的微球制备条件:亚油酸质量浓度 50μg/mL、海藻酸钠质量分数0.500%、CaCl2质量分数1.00%、体系pH4.0、水浴温度60 ℃、壳聚糖质量分数0.5%。优化条件下制 备得到的亚油酸微球载药率和包封率分别为49.06%、81.76%,对球形棕囊藻的第4天生长抑制率可达52.21%。
更新日期/Last Update:
2023-03-20