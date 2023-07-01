[1]毛奕淋,张乃胜,龙正康,等.球形棕囊藻抑藻活性化合物筛选及抑藻微球制备[J].环境污染与防治,2023,45(3):328.
　[J].Environmental Pollution & Control,2023,45(3):328.
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球形棕囊藻抑藻活性化合物筛选及抑藻微球制备()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
45卷
期数:
2023年3期
页码:
328
栏目:
研究报告
出版日期:
2023-07-01

文章信息/Info

作者:
毛奕淋 张乃胜 龙正康 孙颖颖 王长海
1.江苏海洋大学江苏省海洋生物技术重点实验室,江苏 连云港 222005; 2.江苏海洋大学江苏省海洋生物资源与生态环境重点实验室,江苏 连云港 222005; 3.江苏海洋大学江苏省海洋生物产业技术协同创新中心,江苏 连云港 222005; 4.南京农业大学资源与环境科学学院,江苏 南京 210095
关键词:
抑藻活性化合物 亚油酸微球 赤潮 球形棕囊藻
文献标志码:
A
摘要:
首先评价了胆固醇、棕榈酸单甘油酯、玉米黄素、对羟基苯乙醇、豆甾醇、尿嘧啶核苷、亚油酸、十七烷酸、异植醇、半胱 氨酸、海藻糖和二十二碳酸甲酯12种化合物对赤潮微藻球形棕囊藻生长的抑制作用,筛选到最具有抑藻剂开发前景的化合物――― 亚油酸。在此基础上,将亚油酸制备成微球,采用单因素实验和正交实验相结合的方式得到优化的微球制备条件:亚油酸质量浓度 50μg/mL、海藻酸钠质量分数0.500%、CaCl2质量分数1.00%、体系pH4.0、水浴温度60 ℃、壳聚糖质量分数0.5%。优化条件下制 备得到的亚油酸微球载药率和包封率分别为49.06%、81.76%,对球形棕囊藻的第4天生长抑制率可达52.21%。
更新日期/Last Update: 2023-03-20