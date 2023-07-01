[1]马 范,罗斌儒,杨文彬,等.公交站交通颗粒物污染的时空分布[J].环境污染与防治,2023,45(3):338.
　[J].Environmental Pollution & Control,2023,45(3):338.
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公交站交通颗粒物污染的时空分布()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
45卷
期数:
2023年3期
页码:
338
栏目:
监测与评价
出版日期:
2023-07-01

文章信息/Info

作者:
马 范 罗斌儒 杨文彬 陈舒婷 胡喜生 徐锦强 王占永
福建农林大学交通与土木工程学院,福建 福州 350108
关键词:
大气颗粒物 实地监测 时空变化 公交站
文献标志码:
A
摘要:
为识别公交站空气污染分布差异,以横跨市区和郊县的福州市某繁忙道路为例,实地测量解析沿路公交站之间及站内 不同位置上亚微米颗粒物(PM1.0)和黑碳(BC)浓度的分布与变化特征。结果表明:风速小等不利气象条件使秋季公交站颗粒物平 均浓度高于春季,公交站颗粒物浓度呈现早晚高峰大于中午的时间特征,郊区公交站颗粒物浓度对车流量变化敏感而市区公交站对 瞬时高排车辆及交通拥堵敏感。公交站四周不够通透、路段车流量大或拥堵、位于道路下风向等是增加站内颗粒物暴露风险的主要 原因。无论市区或郊区,公交站局部位置的颗粒物浓度基本服从远离道路而衰减的规律,但 BC分布的站点间差异较 PM1.0更明显。 公交站牌对站前颗粒物的拦截率最高近30%,针对空间有限且交通量大的峡谷道路公交站,合理优化其站牌结构和布局将有利于 减少站内候车人群的污染暴露风险。

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更新日期/Last Update: 2023-03-20