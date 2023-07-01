为探究资源枯竭区不同地貌土壤重金属污染的特征及风险,以河北峰峰矿区为研究对象,分析了213个土壤表层(0~ 20cm)样品中 Cd、Pb、Cu、Zn含量。结果表明,研究区土壤中4种重金属均高于河北省土壤元素背景值,4种地貌类型中土壤 Cd、 Pb均值分别为0.39、98.23mg/kg,分别为背景值的4.15、4.57倍;Cd、Cu形成了局部污染;研究区的内梅罗综合污染指数和综合潜 在生态风险指数分别为8.95和153.71,为重污染和中等生态风险;东部倾斜平原区中南部的 Cd、北部的 Pb为本区域土壤重金属形 成污染的重要影响因素。