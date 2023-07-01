[1]叶洪岭,张金尧.资源枯竭区不同地貌类型土壤重金属污染特征及风险评价[J].环境污染与防治,2023,45(3):346.
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[J].Environmental Pollution & Control,2023,45(3):346.
资源枯竭区不同地貌类型土壤重金属污染特征及风险评价()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
45卷
- 期数:
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2023年3期
- 页码:
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346
- 栏目:
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监测与评价
- 出版日期:
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2023-07-01
文章信息/Info
- 作者:
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叶洪岭; 张金尧
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1.邯郸学院生命科学与工程学院,河北 邯郸 056005;2.河北工程大学园林与生态工程学院,河北 邯郸 056038
- 关键词:
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资源枯竭区; 地貌; 土壤重金属; 风险评价
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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为探究资源枯竭区不同地貌土壤重金属污染的特征及风险,以河北峰峰矿区为研究对象,分析了213个土壤表层(0~ 20cm)样品中 Cd、Pb、Cu、Zn含量。结果表明,研究区土壤中4种重金属均高于河北省土壤元素背景值,4种地貌类型中土壤 Cd、 Pb均值分别为0.39、98.23mg/kg,分别为背景值的4.15、4.57倍;Cd、Cu形成了局部污染;研究区的内梅罗综合污染指数和综合潜 在生态风险指数分别为8.95和153.71,为重污染和中等生态风险;东部倾斜平原区中南部的 Cd、北部的 Pb为本区域土壤重金属形 成污染的重要影响因素。
更新日期/Last Update:
2023-03-20