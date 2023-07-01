ÏàËÆÎÄÏ×/References:
[1]Ç®æç,ÁõÈðÖ¾#,À×À¤,µÈ.µÈ¶¾ÐÔÅä±È·¨ÑÐ¾¿¼×È©ÓëÖØ½ðÊôµÄÁªºÏ¶¾ÐÔÐ§Ó¦[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2014,(5Íø):1.
[2]±«ÓÀ¶÷ ¸¶ÓîÖÚ ÀîÖÙ³¬.½õÖÝÍå³±¼ä´øµ×ÖÊÖØ½ðÊô¶Ôº£Ë®µÄÎÛÈ¾[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,1988,(6):8.
[3]À×¹«Ãñ ÁõÇìÓà.Ñõ»¯ÌÁ¶ÔÎÛË®ÖØ½ðÊôµÄÈ¥³ý×÷ÓÃ[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,1992,(1):11.
[4]ÖÜÐã´ï »ªÖ¾Æ½ ºé¾ý»ª ÍõÎÄÓ¢ °üºèÏÉ ¸µËØÇÙ Îâ¾°³õ ½ðÁ¦·Ü »ÆÓÀÔ´ Ð»±Ìº£ ¿ÂÊÀ³¬ ³ÂµÂÈ«.ÊÜÖØ½ðÊôÎÛÈ¾µÄµ¾Ã×Î¹ËÇ´óÊóµÄÊµÑéÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,1989,(3):28.
[5]ºØÐÓ»ª¡¡ºîºÆ²¨¡¡ÕÅ´ó½Ý.Ë®Äà¶ÔÀ¬»ø·ÙÉÕ·É»ÒµÄ¹Ì»¯´¦ÀíÊÔÑéÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2006,(6):425.
[6]Å·Ð¡±ø¡¡Àîº£ÔÆ ¡¡³ÂÓÀ»ÍµÈ.Í¡¢ïÓ¶ÔË®ó£µÄ¼±ÐÔºÍÁªºÏ¶¾ÐÔ×÷ÓÃ[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2006,(8):584.
[7]»Æ´äºì¡¡ËïµÀ»ª¡¡ÀîÇå±ë.ÎÛÄàÖÐÖØ½ðÊôµÄÈ¥³ý¼°»ØÊÕÊÔÑé[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2006,(8):604.
[8]Àî ÐÛ ÐìµÏÃñ ÕÔÓÉ²ÅµÈ.Éú»îÀ¬»øÌîÂñ³¡·â³¡ºóÖÖÖ²Ö²ÎïÖÐÖØ½ðÊôÇ¨ÒÆÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2006,(9):641.
[9]ÕÅ¡¡êÉ¡¡ÀèÀòÀò¡¡ÕÅ¡¡ÓÂµÈ.ÈýÏ¿Ë®¿â135 mÐîË®Ç°ºóË®ÌåÖØ½ðÊô»·¾³½¡¿µ·çÏÕÆÀ¼Û[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2006,(11):865.
[10]ºúÓêÑà¡¡³ÂµÂÕä¡¡Christensen T H.Ë®ÈÈÌõ¼þÏÂÂÌ·¯ÎÈ¶¨À¬»ø·ÙÉÕ·É»ÒµÄÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2007,(1):4.