利用承德市2018―2020年逐小时细颗粒物(PM 2.5 )和可吸入颗粒物(PM 10 )监测数据和气象观测资料,分析 PM 2.5 和 PM 10 基础浓度时间变化特征及不同风速影响下浓度变化规律,探讨基础浓度和风速订正后降水对污染物的湿清除作用。结果表 明:(1)PM 2.5 和PM 10 基础浓度均值均为11月至次年3月较大,4、10月次之,5―9月较小。(2)秋、冬季风对PM 2.5 清除效果较明显; 风对 PM 10 全年总体有清除作用,但风速大于8m/s,会导致春季 PM 10 浓度暴增。(3)降水过程对 PM 2.5 和 PM 10 均有很好的清除作 用,清除率大多随着降水等级的增大而增大,降水对 PM 10 的清除率高于 PM 2.5 。(4)中雨及以上等级降水过程结束后,PM 2.5 和 PM 10 空气质量指数均为良好及以上等级。(5)当 PM 2.5 和 PM 10 初始质量浓度高于60、110μg/m3时,不同等级的降水过程均可明显 降低 PM 2.5 和PM 10 浓度。当PM 2.5 和PM 10 初始质量浓度低于60、110μg/m3且雨强小于5mm/h时,PM 2.5 和PM 10 浓度有反弹升高 现象,其中当雨强小于2mm/h时,初始浓度越低反弹的可能性越高。