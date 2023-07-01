[1]童 俊,孟旭芹,孟 凯,等.承德市降水对细颗粒物和可吸入颗粒物的清除作用分析[J].环境污染与防治,2023,45(3):357.
　[J].Environmental Pollution & Control,2023,45(3):357.
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承德市降水对细颗粒物和可吸入颗粒物的清除作用分析()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
45卷
期数:
2023年3期
页码:
357
栏目:
监测与评价
出版日期:
2023-07-01

文章信息/Info

作者:
童 俊 孟旭芹 孟 凯 赵 亮 彭九慧 钱倩霞
1.河北省承德市气象局,河北 承德 067000;2.河北省气象灾害防御和环境气象中心,河北 石家庄 050021
关键词:
基础浓度 风速 湿清除 初始浓度 降水 雨强
文献标志码:
A
摘要:
利用承德市2018―2020年逐小时细颗粒物(PM2.5)和可吸入颗粒物(PM10)监测数据和气象观测资料,分析 PM2.5和 PM10基础浓度时间变化特征及不同风速影响下浓度变化规律,探讨基础浓度和风速订正后降水对污染物的湿清除作用。结果表 明:(1)PM2.5和PM10基础浓度均值均为11月至次年3月较大,4、10月次之,5―9月较小。(2)秋、冬季风对PM2.5清除效果较明显; 风对 PM10全年总体有清除作用,但风速大于8m/s,会导致春季 PM10浓度暴增。(3)降水过程对 PM2.5和 PM10均有很好的清除作 用,清除率大多随着降水等级的增大而增大,降水对 PM10的清除率高于 PM2.5。(4)中雨及以上等级降水过程结束后,PM2.5和 PM10空气质量指数均为良好及以上等级。(5)当 PM2.5和 PM10初始质量浓度高于60、110μg/m3时,不同等级的降水过程均可明显 降低 PM2.5和PM10浓度。当PM2.5和PM10初始质量浓度低于60、110μg/m3且雨强小于5mm/h时,PM2.5和PM10浓度有反弹升高 现象,其中当雨强小于2mm/h时,初始浓度越低反弹的可能性越高。
更新日期/Last Update: 2023-03-20