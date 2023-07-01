ÏàËÆÎÄÏ×/References:
[1]Îâ¶Ø°½ Â¬¹ú¸».ÓÙÄàºÍÍÁÈÀÖÐCd,Cu,ZnµÄ½áºÏÐÎÌ¬ÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,1991,(4):9.
[2]ËïÓñ»À¡¡ÂæÓÀÃ÷¡¡ÎâÁú»ªµÈ.³¤½Èý½ÇÖÞµØÇø³ÇÊÐÎÛË®ÎÛÄàÖÐCuºÍZnµÄº¬Á¿¼°ÆäÎÛÈ¾ÆÀ¼Û[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2008,(7):84.
[3]Áõ¾°Ñó¡¡¶ÎÄþ¡¡Ñîº£ÓñµÈ.·ÏÓ¡ÖÆµçÂ·°åÔÚÏõËá½þÌáÒºÖÐµÄ½ðÊôÈÜ³ö¹æÂÉ[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2010,(12):35.
[4]ÕÔº£Ï¼ Ò¶Çà ÕÅÓñµÈ.Ñõ»¯ÃÌ°ËÃæÌå·Ö×ÓÉ¸¸ºÔØCu´ß»¯¼Á´ß»¯Ñõ»¯ÐÔÄÜÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2014,(4):33.
[5]ÐíÀö,ÄÂ°ÍÀ¿Ë¡¤°¬Ôò×Î,²Ìº£Ü¿,µÈ.Ïã¸ù²ÝÎüÊÕCu¼°¾ÛÌì¶¬°±Ëá¶ÔÎüÊÕÐ§¹ûµÄÓ°ÏìÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2012,(1Íø):1.
[6]Ô¬Ö¾»Ô,ÁõÃô³¬,»ÆÁá,µÈ.Cu¡¢Ni¼°Æä¸´ºÏÐ²ÆÈ¶ÔÒøÏßÞ§Éú³¤Ó°ÏìµÄÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2016,38(10Íø):1.
[7]¼¾¶¬Ñ©,»ªçóª¬,ÍõÑ§¶«,µÈ. Cu-Cd¡¢Zn-Cd¡¢Cu-Zn¸´ºÏÎÛÈ¾¶ÔË®µ¾¶¾ÐÔºÍÖØ½ðÊôÎüÊÕµÄÓ°Ïì[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2018,40(10):1141.
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2018,40(3):1141.
[8] Â¬ÐÀ,³ÂÐãÁá,ÖìÌðÓ¢,µÈ. ¸£ÖÝÊÐµÀÂ·»Ò³¾ÖÐCuµÄ·Ö²¼¹æÂÉ¼°Ó°ÏìÒòËØ[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2020,42(11):1380.
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(3):1380.