[1]巫 丹,凌 虹,娄明月,等.长荡湖沉积物重金属污染特征及生态风险评价[J].环境污染与防治,2023,45(3):370.
　[J].Environmental Pollution & Control,2023,45(3):370.
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长荡湖沉积物重金属污染特征及生态风险评价()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
45卷
期数:
2023年3期
页码:
370
栏目:
监测与评价
出版日期:
2023-07-01

文章信息/Info

作者:
巫 丹凌 虹娄明月刘广兵苏小妹徐昊然
1.江苏省环境科学研究院,江苏 南京 210036;2.江苏省环境工程重点实验室,江苏 南京 210036; 3.江苏省环保集团有限公司,江苏 南京 210036
关键词:
长荡湖 重金属 污染特征 风险评价 沉积物
文献标志码:
A
摘要:
为明确长荡湖重金属污染特征及生态风险,于2018年9月至2019年8月采集长荡湖入湖河流、湖泊水体及表层沉积 物样品,分析8种重金属(Cr、Ni、Cu、Zn、As、Cd、Pb和 Hg)含量,采用正定矩阵因子(PMF)模型和主成分分析多元线性回归(PCAMLR)模型对湖泊重金属污染来源进行解析,评估长荡湖沉积物重金属污染程度及风险等级。结果表明,8种重金属有7种超出江 苏省土壤环境本底值,秋季长荡湖沉积物中重金属含量普遍较低。Cr、Cd、Zn和 Ni的分配系数较高,现阶段不易从沉积物中释放到 水体中,但由于 Cd多为可交换态且在沉积物中含量较大,因此仍具有从沉积物中释放到水体中的潜力;Cu、As和 Hg的分配系数较 低,具有从沉积物中释放到水体中的潜力。Hg、Cd、As和 Cu污染来源中农业生产占比最高,Pb和 Zn交通污染占比最高,Ni自然 来源占比最高,Cr工业活动占比最高。长荡湖春季和夏季受重金属污染程度更高,Cd和 Hg的生态风险较高,需重点关注。

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更新日期/Last Update: 2023-03-20