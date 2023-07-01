为明确长荡湖重金属污染特征及生态风险,于2018年9月至2019年8月采集长荡湖入湖河流、湖泊水体及表层沉积 物样品,分析8种重金属(Cr、Ni、Cu、Zn、As、Cd、Pb和 Hg)含量,采用正定矩阵因子(PMF)模型和主成分分析多元线性回归(PCAMLR)模型对湖泊重金属污染来源进行解析,评估长荡湖沉积物重金属污染程度及风险等级。结果表明,8种重金属有7种超出江 苏省土壤环境本底值,秋季长荡湖沉积物中重金属含量普遍较低。Cr、Cd、Zn和 Ni的分配系数较高,现阶段不易从沉积物中释放到 水体中,但由于 Cd多为可交换态且在沉积物中含量较大,因此仍具有从沉积物中释放到水体中的潜力;Cu、As和 Hg的分配系数较 低,具有从沉积物中释放到水体中的潜力。Hg、Cd、As和 Cu污染来源中农业生产占比最高,Pb和 Zn交通污染占比最高,Ni自然 来源占比最高,Cr工业活动占比最高。长荡湖春季和夏季受重金属污染程度更高,Cd和 Hg的生态风险较高,需重点关注。