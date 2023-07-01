[1]孙 超,李 威,张银龙.淡水环境中微塑料的污染状况和毒理学特性[J].环境污染与防治,2023,45(3):384.
　[J].Environmental Pollution & Control,2023,45(3):384.
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淡水环境中微塑料的污染状况和毒理学特性()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
45卷
期数:
2023年3期
页码:
384
栏目:
综述
出版日期:
2023-07-01

文章信息/Info

作者:
孙 超李 威张银龙
1.南京林业大学生物与环境学院,江苏 南京 210037; 2.南京林业大学南方现代林业协同创新中心,江苏 南京 210037; 3.江苏洪泽湖湿地生态系统国家定位观测研究站,江苏 淮安 223100
关键词:
微塑料 淡水环境 丰度 淡水生物 毒理学
文献标志码:
A
摘要:
微塑料作为一种新兴污染物,已引起了学术界的广泛关注。淡水环境是陆源微塑料转移至海洋的通道,同时也是微塑 料污染重要的“汇”。与海洋环境相比,淡水环境更接近于微塑料污染水平最高的城市化地区,对人类的潜在影响更大。微塑料在淡 水环境中的环境行为和毒性效应成为亟待解决的关键科学问题。系统梳理了淡水环境微塑料污染状况,重点聚焦于微塑料对淡水 生物的毒理学特性。最后,针对目前的研究不足提出展望:(1)建立统一标准,完善微塑料采样技术,以便于各研究结果中微塑料丰 度的比较;(2)野外调查与实验室模拟相结合,深入研究微塑料对淡水生物的毒理学特性;(3)加强微塑料与多种污染的复合毒性效 应研究,探索微塑料与污染物的复合毒性效应和相互作用机制。

相似文献/References:

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更新日期/Last Update: 2023-04-13