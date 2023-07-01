[1]窦志文,孙迎红,张雅慧,等.赤泥的土壤化改良研究进展综述[J].环境污染与防治,2023,45(3):393.
　[J].Environmental Pollution & Control,2023,45(3):393.
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赤泥的土壤化改良研究进展综述()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
45卷
期数:
2023年3期
页码:
393
栏目:
综述
出版日期:
2023-07-01

文章信息/Info

作者:
窦志文 孙迎红 张雅慧 王明霞 张 宁 刘爱菊 胡欣欣
山东理工大学资源与环境工程学院,山东 淄博 255000
关键词:
赤泥 土壤化 改良机理 改良措施 生态环境风险
文献标志码:
A
摘要:
赤泥是氧化铝生产过程中产生的固体废弃物,年产量和堆存量大,理化性质极端,严重威胁赤泥堆场周边生态环境和 居民健康。赤泥土壤化改良和堆场生态修复被认为是最有希望解决赤泥问题的方法之一。对赤泥的基本理化性质,赤泥土壤化改 良机理、改良措施(基质改良、植物修复和微生物修复等)及其存在问题、改良过程中的潜在生态环境风险等进行了研究和总结分析, 并对赤泥土壤化改良领域未来的研究工作进行了展望和建议。

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更新日期/Last Update: 2023-04-13