[1]徐慧超,呼红霞,高 杰,等.省级建设用地土壤污染风险管控和修复名录分析[J].环境污染与防治,2023,45(3):408.
　[J].Environmental Pollution & Control,2023,45(3):408.
点击复制

省级建设用地土壤污染风险管控和修复名录分析()
分享到：

《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
45卷
期数:
2023年3期
页码:
408
栏目:
环境管理
出版日期:
2023-07-01

文章信息/Info

作者:
徐慧超呼红霞高 杰孙 宁
1.吉林大学新能源与环境学院,吉林 长春 130012;2.生态环境部环境规划院,北京 100012; 3.中关村众信土壤修复产业技术创新联盟,北京 100070
关键词:
建设用地土壤污染风险管控和修复名录
文献标志码:
A
摘要:
2018年,生态环境部出台《土壤污染防治法》,提出国家实行“建设用地土壤污染风险管控和修复名录”(以下简称名录) 制度。统计了截至2022年5月2日各省(市、自治区)(暂不含中国台湾、香港、澳门和西藏)公布名录中的信息,分析了名录中地块 数量、公布内容、更新次数、地块面积和纳入日期等基本信息,得出了中国目前污染地块的基本特点。分析讨论了污染地块的土地使 用权人、进展情况或所在阶段、风险管控或修复目标、风险管控或修复方案编制及实施单位等内容,并在此基础上提出了加强污染地 块管理的政策建议。

相似文献/References:

[1]李　玲　刘文礼.土壤污染修复技术研究进展[J].环境污染与防治,2009,(7):2.
[2]刘 清.我国农膜土壤污染的现状、原因与治理措施[J].环境污染与防治,1993,(4):21.
[3]郭立书 张靖硕 秦琮琦 关克志.城市垃圾自然堆放对土壤污染的研究[J].环境污染与防治,1992,(6):38.
[4]李南骏　陈海洋　赵　磊.中国土壤污染防治对策探讨[J].环境污染与防治,2009,(10):3.
[5]李　丽　朱　琨　张　兴等.电动力学技术修复苯酚污染土壤的研究[J].环境污染与防治,2008,(11):35.
[6]骆永明.中国土壤环境污染态势及预防、控制和修复策略[J].环境污染与防治,2009,(12):27.
[7]唐秀欢 潘孝兵.植物修复——大面积低剂量放射性污染的新治理技术[J].环境污染与防治,2006,(4):275.
[8]王翠,苗乃云,宁淑香,等.真菌在有机物污染环境修复中的应用研究进展[J].环境污染与防治,2015,(1网):3.
　[J].Environmental Pollution & Control,2015,(3):3.
[9]黄擎,刘博睿,蔡华杰,等. 冻融循环及有机肥配施对黑土中镉形态的影响[J].环境污染与防治,2014,(12):38.
　[J].Environmental Pollution & Control,2014,(3):38.
[10]杨静,贺学礼#.丛枝菌根在植物修复污染土壤中的作用及机制研究[J].环境污染与防治,2010,(2网):2.

更新日期/Last Update: 2023-04-13